Suat Kaya'nın yeni takımı belli oldu - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
29 Aralık 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Haberleri Suat Kaya'nın yeni takımı belli oldu

'nın yeni takımı belli oldu

Suat Kaya'nın yeni takımı belli oldu

TFF 1. Lig'de mücadele eden ve ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını hızlandıran Fatih Karagümrük, son olarak TFF 2. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'u çalıştıran ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

İstanbul ekibi, geçtiğimiz ay göreve gelen ve çıktığı 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alan tecrübeli teknik direktör ile yollarını ayırmıştı.

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Karagümrük'ün tecrübeli teknik adam ile görüşme gerçekleştirdiği ve tarafların büyük oranda anlaşma sağladığı ifade edildi.

Gaziantep BB, Çaykur Rizespor, Diyarbakırspor, Tokatspor, Göztepe ve Bucaspor'u da çalıştıran 52 yaşındaki teknik adam, 2016 yılında Menemen Belediyespor'u şampiyon yaparak TFF 1. Lig'e çıkardıktan sonra son olarak TFF 2. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'u çalıştırmıştı.

  1. 29.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Suat Kaya'nın yeni takımı belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN