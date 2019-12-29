Suat Kaya'nın yeni takımı belli oldu
TFF 1. Lig'de mücadele eden ve Giray Bulak ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını hızlandıran Fatih Karagümrük, son olarak TFF 2. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'u çalıştıran Suat Kaya ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.
İstanbul ekibi, geçtiğimiz ay göreve gelen ve çıktığı 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alan tecrübeli teknik direktör Giray Bulak ile yollarını ayırmıştı.
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Karagümrük'ün tecrübeli teknik adam Suat Kaya ile görüşme gerçekleştirdiği ve tarafların büyük oranda anlaşma sağladığı ifade edildi.
Gaziantep BB, Çaykur Rizespor, Diyarbakırspor, Tokatspor, Göztepe ve Bucaspor'u da çalıştıran 52 yaşındaki teknik adam, 2016 yılında Menemen Belediyespor'u şampiyon yaparak TFF 1. Lig'e çıkardıktan sonra son olarak TFF 2. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'u çalıştırmıştı.
- 29.12.2019
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Atalay ve Kapı tartışması
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Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
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Yorum
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Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
Suat Kaya'nın yeni takımı belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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