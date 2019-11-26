Sakarya'yı karıştıran iddia! Suat Kaya...
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Sakaryaspor yönetiminin yaptığı toplantıda teknik direktör Suat Kaya ile yolları ayırma kararı aldığı iddia edildi. Konuyla ilgili tecrübeli çalıştırıcıdan farklı yönde bir açıklama geldi.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Sakaryaspor'un teknik direktör Suat Kaya ile yollarını ayırdığı iddia edildi.
Sakaryadantaraf'ın haberine göre; Sakaryaspor Teknik Direktörü Suat Kaya sosyal medyaya yansıyan ayrılık haberleri hakkında '"Dün izin günümüzdü. Bugün Sakarya'da olacağım. Henüz bana yönetimimiz tarafından bir karar iletilmedi, herhangi bir açıklama yapılmadı." ifadelerini kullandı.
Kaya, yeşil siyahlıların başında sahaya çıktığı 12 maçta 5 galibiyet 6 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik bir performans sergilemişti.
- 26.11.2019
- Güncelleme: 26.11.2019 17:42
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Eski Trabzonsporlu Okay Yokuşlu Celta'yı sildi
Toplam 2
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Antistanbul Okay şart
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Gençler için Avrupa şansı
Toplam 1
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resso ıyı ıyı
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Trabzonspor'da idmanlar sürecek
Toplam 1
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mustafaerdem Eski golcümüz Necmi Perekli'nin buluştuğu kafa ortalarının yarısı kadar Sörloth'u buluşturursan hocam takım ihya olur. Denemek iyidir.
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