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26 Kasım 2019, Salı
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Sakarya'yı karıştıran iddia! ...

Sakarya'yı karıştıran iddia! Suat Kaya...

2. Lig 'ta yer alan Sakaryaspor yönetiminin yaptığı toplantıda ile yolları ayırma kararı aldığı iddia edildi. Konuyla ilgili tecrübeli çalıştırıcıdan farklı yönde bir açıklama geldi.

2. Lig 'ta yer alan Sakaryaspor'un ile yollarını ayırdığı iddia edildi.

Sakaryadantaraf'ın haberine göre; Sakaryaspor Teknik Direktörü Suat Kaya sosyal medyaya yansıyan ayrılık haberleri hakkında '"Dün izin günümüzdü. Bugün Sakarya'da olacağım. Henüz bana yönetimimiz tarafından bir karar iletilmedi, herhangi bir açıklama yapılmadı." ifadelerini kullandı.

Kaya, yeşil siyahlıların başında sahaya çıktığı 12 maçta 5 galibiyet 6 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik bir performans sergilemişti.

  1. 26.11.2019
  2. Güncelleme: 26.11.2019 17:42
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