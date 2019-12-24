‘Altay’a yakışanı yaptık’
Adana Demirspor'un ardından Erzurum'u da yenen Altay'da Teknik Direktör Ali Tandoğan, "Altay gibi büyük camiaya yakışır bir mücadele ortaya koyduk. Bizim yerimiz alt sıralar değil. Daha iyisini yapacağız" dedi.
- 24.12.2019
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Ali Koç hakemi beğendiyse yanlış olmuştur
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md Yerli hakemler derbi maçlarında çoğunlukla bjk nin alehine karar vermekteler.Çözüm derbilerde YABANCI hakem talep etmemiz
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Halkbank avantajlı: 3-0
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Taylan arhavi ilk sette hiç direnç gösteremedi . 2. maçta durum çokta farklı olmayacak gibi
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Galatasaray'da ilginç Selçuk İnan detayı
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Kamil Selçuk gibi vasat oyuncuyu hala neden takımda tutup oynatıyor analyamadık
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