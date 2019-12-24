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24 Aralık 2019, Salı
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’a yakışanı yaptık’

‘Altay’a yakışanı yaptık’

Demirspor'un ardından 'u da yenen 'da , "Altay gibi büyük camiaya yakışır bir mücadele ortaya koyduk. Bizim yerimiz alt sıralar değil. Daha iyisini yapacağız" dedi.

Demirspor'un ardından 'u da yenen 'da , "Altay gibi büyük camiaya yakışır bir mücadele ortaya koyduk. Bizim yerimiz alt sıralar değil. Daha iyisini yapacağız" dedi.
  1. 24.12.2019
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