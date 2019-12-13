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13 Aralık 2019, Cuma
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'da ayrılık resmen açıklandı!

Eskişehirspor'da ayrılık resmen açıklandı!

1. ekiplerinden , resmi ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

ile bu sezon 1. 'de 13 maça çıkan Milinkovic, 4 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Eskişehirspor, Sırbistanlı oyuncu ile yolların ayrıldığını resmi açıkladı.

Eskişehirspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"A takımı oyuncularımızdan ile alacaklarına istinaden yapmış olduğumuz görüşmelerde kendisine sunduğumuz tüm ödeme planlarına rağmen herhangi bir mutabakat sağlanamamış ve oyuncumuz kulübümüzden ayrılma kararı almıştır. Oyuncumuza bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

  1. 13.12.2019
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