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10 Aralık 2019, Salı
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Manisa teselli buldu

Manisa teselli buldu

İlk yenilgisini İnegöl deplasmanında alan ekibi Manisa FK, en yakın takipçisi 'un da kaybıyla rahatladı. 4 puanlık farkı koruyan yeşil-beyazlılar, ilk yarıyı da lider bitirmeyi garantiledi. , "Sancektepe'yi yenerek devre arasına girmek istiyoruz" dedi.

İlk yenilgisini İnegöl deplasmanında alan ekibi Manisa FK, en yakın takipçisi 'un da kaybıyla rahatladı. 4 puanlık farkı koruyan yeşil-beyazlılar, ilk yarıyı da lider bitirmeyi garantiledi. , "Sancektepe'yi yenerek devre arasına girmek istiyoruz" dedi.
  1. 10.12.2019
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