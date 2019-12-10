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10 Aralık 2019, Salı
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Altay'da şoku

Altay'da Gençer şoku

Geçen hafta içi 'nda 'la iç sahada oynanan maçın ikinci yarısında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan 'in sağ diz ön çapraz bağlarının koptuğu öğrenildi. Tecrübeli savunmacının önümüzdeki günlerde ameliyat olacağı belirtildi.

1'inci Lig'de 6 haftadır galibiyet alamayan Altay'da stoper 'in sakatlığı nedeniyle sezonu kapatması moralleri bozdu. Gençer'in sakatlığı nedeniyle sıkıntıya giren Altay'da yönetim devre arasında stoper takviyesi yapacak. Geçen sezondan bu yana siyah-beyazlı formayı terleten Gençer, ilk 11'in vazgeçilmez isimleri arasında yer alıyordu.

İzmir ekibinde tedavileri süren Kappel ve Tavares'in cuma günü İzmir'de oynanacak Adana Demirspor maçında forma giyip giyemeyeceği belirsizliğini koruyor.

  1. 10.12.2019
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