Samsunspor Çaykur Rizespor hazırlıklarını tamamladı
Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını bu sabah yaptığı idmanla tamamladı.
Kırmızı-beyazlılar perşembe günü saat 18.30'da Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ile Çaykur Didi Stadyumu'nda karşılaşacak. Rövanşı 17 Aralık'ta Samsun'da yapılacak karşılaşmanın Rize'deki maçı ise hakem Emre Malok yönetecek.
- 04.12.2019
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UEFA'dan Türkiye paylaşımı!
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Yorum
Yaşaddin 12 Haziran 2020 Türkiye-İtalya arasında Roma da yapılacak olan açılış maçında Türk Milli Takımımıza başarılar diliyorum kazanacak
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Bir takıma bedel
Toplam 1
Yorum
laz kral sağ ayağını acilen geliştir anca yürürken kullanıyorsun bu yüzden attığının iki katını kaçırdın lütfen sağ ayak çalış
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Görünmeyen kahraman Atiba
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Yorum
murat1903 heykeli dikilesi insan
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