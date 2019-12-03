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03 Aralık 2019, Salı
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takipte

Samsun takipte

2. Lig 'ta Manisa FK ile arasındaki yarış nefesleri kesiyor. 8 maçlık serisi, beraberliğiyle (0-0) sona eren Manisa'nın puan kaybı 'un liderlik yolunda umutlanmasını sağladı.

2. Lig 'ta Manisa FK ile arasındaki yarış nefesleri kesiyor. 8 maçlık serisi, beraberliğiyle (0-0) sona eren Manisa'nın puan kaybı 'un liderlik yolunda umutlanmasını sağladı. Sarıyer'i 3-0 yenerek aradaki farkı 4'e indiren Samsun'da teknik direktör 'ın, oyuncularına 'Sezonun sonunda kazanan biz olacağız' mesajın verdiği öğrenildi.

  1. 3.12.2019
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