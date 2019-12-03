Samsun takipte
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Manisa FK ile Samsunspor arasındaki yarış nefesleri kesiyor. 8 maçlık serisi, Kırklareli beraberliğiyle (0-0) sona eren Manisa'nın puan kaybı Samsun'un liderlik yolunda umutlanmasını sağladı.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Manisa FK ile Samsunspor arasındaki yarış nefesleri kesiyor. 8 maçlık serisi, Kırklareli beraberliğiyle (0-0) sona eren Manisa'nın puan kaybı Samsun'un liderlik yolunda umutlanmasını sağladı. Sarıyer'i 3-0 yenerek aradaki farkı 4'e indiren Samsun'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın, oyuncularına 'Sezonun sonunda kazanan biz olacağız' mesajın verdiği öğrenildi.
- 3.12.2019
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Yorum
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KorayD. Abdülkadir'e geçmiş olsun, sahalara dönmesini bekliyoruz. Misafir ne bulursa onu yer, ama tepsi biraz küçük kalmış.
Samsun takipte haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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