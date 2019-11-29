Erkan Zengin'in yeni takımı belli oldu! - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
29 Kasım 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Haberleri Adana Demirspor Erkan Zengin ile anlaştı!

ile anlaştı!

Adana Demirspor Erkan Zengin ile anlaştı!

, ile sözleşmesini fesheden ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardı.

1. Lig ekiplerinden , ile sözleşmesini fesheden ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardı.

Erkan Zengin, Fatih Karagümrük'te forma giymiş ve takım kaptanı olmuştu. Son olarak hem oyuncu hem teknik direktör olan tecrübeli orta saha oyuncusunun sözleşmesi feshedilmişti.


  1. 29.11.2019
  2. Güncelleme: 29.11.2019 15:23
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Adana Demirspor Erkan Zengin ile anlaştı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN