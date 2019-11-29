Adana Demirspor Erkan Zengin ile anlaştı!
Adana Demirspor, Fatih Karagümrük ile sözleşmesini fesheden Erkan Zengin ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Fatih Karagümrük ile sözleşmesini fesheden Erkan Zengin ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardı.
Erkan Zengin, Fatih Karagümrük'te forma giymiş ve takım kaptanı olmuştu. Son olarak hem oyuncu hem teknik direktör olan tecrübeli orta saha oyuncusunun sözleşmesi feshedilmişti.
- 29.11.2019
- Güncelleme: 29.11.2019 15:23
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Toplam 5
Yorum
Temelli Fazla naz aşık usandırır. Sturridge'e olan güvenimiz her geçen gün azalıyor. Hiç bir futbolcu Trabzonspor'a kapris yapamaz.
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Toplam 5
Yorum
Temelli Fazla naz aşık usandırır. Sturridge'e olan güvenimiz her geçen gün azalıyor. Hiç bir futbolcu Trabzonspor'a kapris yapamaz.
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Toplam 1
Yorum
Berlin De Colo nadiren. Leo westerman ise hala ortalıkta yok. 30 35 sayı atmiş vayy takımı ucurmus diyemedik bir kere bile
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