Adana Demirspor Erkan Zengin ile anlaştı!

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Fatih Karagümrük ile sözleşmesini fesheden Erkan Zengin ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardı.

Erkan Zengin, Fatih Karagümrük'te forma giymiş ve takım kaptanı olmuştu. Son olarak hem oyuncu hem teknik direktör olan tecrübeli orta saha oyuncusunun sözleşmesi feshedilmişti.



