Altay’dan destek

Altay'dan, Karşıyaka'ya yardım... 3. Lig 2. Grup'ta Fethiye ile karşılaşacak olan Kaf- Kaf'ın antrenman sahası bakıma alındığı için yer aranıyordu. Altay, Karşıyaka'ya kendi sahasını temin etti. Altay'dan, Karşıyaka'ya yardım... 3. Lig 2. Grup'ta Fethiye ile karşılaşacak olan Kaf- Kaf'ın antrenman sahası bakıma alındığı için yer aranıyordu. Altay, Karşıyaka'ya kendi sahasını temin etti.
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