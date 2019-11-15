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15 Kasım 2019, Cuma
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’dan destek

Altay’dan destek

'dan, 'ya yardım... 3. 2. 'ta ile karşılaşacak olan Kaf- Kaf'ın antrenman sahası bakıma alındığı için yer aranıyordu. Altay, Karşıyaka'ya kendi sahasını temin etti.

'dan, 'ya yardım... 3. 2. 'ta ile karşılaşacak olan Kaf- Kaf'ın antrenman sahası bakıma alındığı için yer aranıyordu. Altay, Karşıyaka'ya kendi sahasını temin etti.

  1. 15.11.2019
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