Birlikte sabır!
Taraftarların devre arasına kadar sabretmesini ve takıma sahip çıkmasını isteyen Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Elimizdeki malzeme bu. Transfere kadar 'sabredeceğiz' diyorum. Gereken yapılacak" dedi.
Adana Demir Başkanı Murat Sancak, devre arasına kadar tek çarenin 'sabır' olduğunu belirtti. Takıma sahip çıkılmasını gerektiğini belirten Sancak, "Elimizdeki malzeme bu. Transfere kadar 'sabredeceğiz' diyorum. Gereken yapılacak" ifadelerini kullandı.
- 12.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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