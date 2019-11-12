Birlikte sabır!

Adana Demir Başkanı Murat Sancak, devre arasına kadar tek çarenin 'sabır' olduğunu belirtti. Takıma sahip çıkılmasını gerektiğini belirten Sancak, "Elimizdeki malzeme bu. Transfere kadar 'sabredeceğiz' diyorum. Gereken yapılacak" ifadelerini kullandı.