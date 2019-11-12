Birlikte sabır! - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
12 Kasım 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Haberleri Birlikte sabır!

Birlikte sabır!

Birlikte sabır!

Taraftarların devre arasına kadar sabretmesini ve takıma sahip çıkmasını isteyen Başkanı , "Elimizdeki malzeme bu. kadar 'sabredeceğiz' diyorum. Gereken yapılacak" dedi.

Demir Başkanı , devre arasına kadar tek çarenin 'sabır' olduğunu belirtti. Takıma sahip çıkılmasını gerektiğini belirten Sancak, "Elimizdeki malzeme bu. kadar 'sabredeceğiz' diyorum. Gereken yapılacak" ifadelerini kullandı.

  1. 12.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Birlikte sabır! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN