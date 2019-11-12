Altay’da kriz masası

Üst üste aldığı Menemen, Hatay ve Karagümrük mağlubiyetleriyle şampiyonluk yarışından kopan Altay'da yönetim, takımı krizden çıkarmak için harekete geçti. Siyah-beyazlı kurmaylar, sorunun çözümü için oyuncular ve teknik heyetle toplantı yapma kararı aldı. Sportif direktör Özden Töraydın, görüşmenin ardından verilen kararları açıklayacaklarını belirterek; "İyi bir takımız ancak bireysel hatalar nedeniyle yaşadığımız kayıpları masaya yatıracağız" dedi.