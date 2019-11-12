Altay’da kriz masası
TFF 1. Lig'de son 3 haftada Menemenspor, Hatayspor ve Karagümrük karşılaşmalarında 0 çeken İzmir ekibi Altay'da yönetim, oyuncular ve teknik heyetle görüşecek.
Üst üste aldığı Menemen, Hatay ve Karagümrük mağlubiyetleriyle şampiyonluk yarışından kopan Altay'da yönetim, takımı krizden çıkarmak için harekete geçti. Siyah-beyazlı kurmaylar, sorunun çözümü için oyuncular ve teknik heyetle toplantı yapma kararı aldı. Sportif direktör Özden Töraydın, görüşmenin ardından verilen kararları açıklayacaklarını belirterek; "İyi bir takımız ancak bireysel hatalar nedeniyle yaşadığımız kayıpları masaya yatıracağız" dedi.
- 12.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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