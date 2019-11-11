Zirvede sessizlik

Ligde haftaya lider giren Hatayspor, İstanbul deplasmanında Ümraniye'ye konuk oldu. İki takımın kontrollü bir oyun ortaya koyduğu maçta gol sesi çıkmadı. Ekipler sahadan 1'er puanla ayrıldı. Lider Hatayspor bu sezon üçüncü beraberliğini alırken, puanını 21'e yükseltti. Ümraniye de üçüncü beraberliğini alırken 18 puana çıktı.