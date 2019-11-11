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11 Kasım 2019, Pazartesi
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Zirvede sessizlik

Zirvede sessizlik

Sezona çok iyi giriş yapan Ümraniye ile Hatayspor, ’da karşılaştı. 90 dakikada ses çıkmayınca iki takım da yara aldı. Milli ara sonrası Ümraniye, Karagümrük deplasmanına gidecek. Hatay, İstanbul'u ağırlayacak.

Ligde haftaya lider giren Hatayspor, deplasmanında Ümraniye'ye konuk oldu. İki takımın kontrollü bir oyun ortaya koyduğu maçta gol sesi çıkmadı. Ekipler sahadan 1'er puanla ayrıldı. Lider Hatayspor bu sezon üçüncü beraberliğini alırken, puanını 21'e yükseltti. Ümraniye de üçüncü beraberliğini alırken 18 puana çıktı.

  1. 11.11.2019
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