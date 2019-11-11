Zirvede sessizlik
Sezona çok iyi giriş yapan Ümraniye ile Hatayspor, İstanbul’da karşılaştı. 90 dakikada ses çıkmayınca iki takım da yara aldı. Milli ara sonrası Ümraniye, Karagümrük deplasmanına gidecek. Hatay, İstanbul'u ağırlayacak.
Ligde haftaya lider giren Hatayspor, İstanbul deplasmanında Ümraniye'ye konuk oldu. İki takımın kontrollü bir oyun ortaya koyduğu maçta gol sesi çıkmadı. Ekipler sahadan 1'er puanla ayrıldı. Lider Hatayspor bu sezon üçüncü beraberliğini alırken, puanını 21'e yükseltti. Ümraniye de üçüncü beraberliğini alırken 18 puana çıktı.
- 11.11.2019
-
MHK'dan flaş karar! Herkes bu soruyu soruyor: Neden?
Toplam 2
Yorum
SERDAR İSTEDİKLERİ BUYDU İSTEDİKLERİNİ ALDILAR TÜRK FUTBOLUNDA HER YIL DÜZENLENEN BU TİYATROL ETKİNLİK SEVENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
-
Tyler Boyd göz doldurdu
Toplam 2
Yorum
eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
-
Galatasaray'da sular ısınıyor... 'Bu sezon transferleri kim yaptı?'
Toplam 1
Yorum
METİN ELPEZE GEÇEN YIL DEVRE ARASINDA Mbaye Diagne yi alacağınıza onyenkuru yu alsaydınız. Birde Fernandao satmayacaktınız
Zirvede sessizlik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.