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11 Kasım 2019, Pazartesi
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evinde aslan

Keçiörengücü evinde aslan

1. Lig'in 11. haftasında , sahasında 'u konuk etti. Keçiörengücü, ’yı Mendy ve Burak’la geçti. Deplasmanda galibiyeti bulunmayan ekibi, iç sahada yaptığı 6. maçında 14 puanını topladı.

temsilcisi 10 dakika içerisinde bulduğu 2 golle rakibini mağlup etmeyi başardı. 28. dakikada Cem Ekinci'nin sağdan ortasında topu kontrol eden Theo Mendy şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0. 38. dakikada Abdulkadir Korkut'un savunma arkasına gönderdiği müthiş pasta Burak Aydın meşin yuvarlağı filelere yolladı: 2-0. 71'de 'da Utku Şen direkt kırmızı kartla atıldı. Deplasmanda 5 maçta galibiyet göremeyen (4B, 1M) evindeki 7 maçı 4 galibiyet, 3 beraberlik alarak tamamladı.

  1. 11.11.2019
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