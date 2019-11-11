Keçiörengücü evinde aslan

Ankara temsilcisi 10 dakika içerisinde bulduğu 2 golle rakibini mağlup etmeyi başardı. 28. dakikada Cem Ekinci'nin sağdan ortasında topu kontrol eden Theo Mendy şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0. 38. dakikada Abdulkadir Korkut'un savunma arkasına gönderdiği müthiş pasta Burak Aydın meşin yuvarlağı filelere yolladı: 2-0. 71'de Adana'da Utku Şen direkt kırmızı kartla atıldı. Deplasmanda 5 maçta galibiyet göremeyen (4B, 1M) Keçiörengücü evindeki 7 maçı 4 galibiyet, 3 beraberlik alarak tamamladı.