Keçiörengücü evinde aslan
TFF 1. Lig'in 11. haftasında Keçiörengücü, sahasında Adanaspor'u konuk etti. Keçiörengücü, Adana’yı Mendy ve Burak’la geçti. Deplasmanda galibiyeti bulunmayan Ankara ekibi, iç sahada yaptığı 6. maçında 14 puanını topladı.
Ankara temsilcisi 10 dakika içerisinde bulduğu 2 golle rakibini mağlup etmeyi başardı. 28. dakikada Cem Ekinci'nin sağdan ortasında topu kontrol eden Theo Mendy şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0. 38. dakikada Abdulkadir Korkut'un savunma arkasına gönderdiği müthiş pasta Burak Aydın meşin yuvarlağı filelere yolladı: 2-0. 71'de Adana'da Utku Şen direkt kırmızı kartla atıldı. Deplasmanda 5 maçta galibiyet göremeyen (4B, 1M) Keçiörengücü evindeki 7 maçı 4 galibiyet, 3 beraberlik alarak tamamladı.
- 11.11.2019
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