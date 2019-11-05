Akhisarspor'da Altıparmak'ın zor sınavı
TFF 1'inci Lig'de bu sezon Akhisarspor'un başarısı için çalışan teknik direktör Mehmet Altıparmak, cumartesi günü deplasmanda karşılaşacakları Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında farklı duygularla görev yapacak.
2017-18 sezonunda Erzurum ekibinin başında yer alan ve mavi-beyazlı takımı Süper Lig'e taşıyan Mehmet Altıparmak, kupa kaldırdığı eski takımına karşı bu kez galibiyet için oyuncularına taktik verecek.
Erzurumspor'u Play-Off finalinden Süper Lig'e çıkaran deneyimli teknik adam, Süper Lig'de de bir süre takımın başında görev almıştı. Erzurumspor'un iç sahada çıktığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik aldığını belirten Altıparmak, "Erzurumspor'un bendeki yeri ayrı ancak kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Her açıdan zor bir maç olacak. Tek hedefimiz var, o da 3 puan" dedi.
TOLGA VE ERHAN DA KADRODAYDI
Akhisarspor forması giyen sağ bek Tolga Ünlü ve sol kanat Erhan Çelenk de 2017-18 sezonunda Süper Lig'e yükselen Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'un kadrosunda yer aldı. Teknik direktör Mehmet Altıparmak ile birlikte Erzurum temsilcisinde kupa kaldıran iki futbolcu bu defa Akhisar ekibinin başarısı için ter dökecek.
- 05.11.2019
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