Son dakika: Ümraniyespor'da Ergün Keleş istifa etti

Ümraniyespor Sportif Direktörü Ergün Keleş, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Keleş, yaptığı açıklamada, "Alt yapısında futbola başlayıp antrenörlük yaptığım ve 9 senedir sportif direktörlük görevini üstlendiğim çok sevdiğim Ümraniyespor'daki görevimden istifa ediyorum. Bu süreçte bana her türlü destek olan başkanım Recep Yoğurtçu'ya ve yönetim kuruluna, Ümraniyespor taraftarına teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte Ümraniyespor'a başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

Ergün Keleş, Ümraniyespor ile 3 lig şampiyonluğu, 3 de play-off oynama başarısı elde ederken, bu sezon da Türkiye Kupası'nda yarı finale kadar yükselmişti.