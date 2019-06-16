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16 Haziran 2019, Pazar
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Son dakika: 'da etti

Son dakika: Ümraniyespor'da Ergün Keleş istifa etti

Spor Toto 1. Lig'de mücadele veren 'da bir ayrılık yaşandı. Ümraniye ekibinde hem futbolcu hem de antrenörlük yapan, 9 senedir de kulübe sportif direktör olarak hizmet veren , görevinden ayrıldığını duyurdu.

Sportif Direktörü , görevinden ettiğini açıkladı. Keleş, yaptığı açıklamada, "Alt yapısında futbola başlayıp antrenörlük yaptığım ve 9 senedir sportif direktörlük görevini üstlendiğim çok sevdiğim Ümraniyespor'daki görevimden istifa ediyorum. Bu süreçte bana her türlü destek olan başkanım Recep Yoğurtçu'ya ve yönetim kuruluna, Ümraniyespor taraftarına teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte Ümraniyespor'a başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

Ergün Keleş, Ümraniyespor ile 3 lig şampiyonluğu, 3 de play-off oynama başarısı elde ederken, bu sezon da Türkiye Kupası'nda yarı finale kadar yükselmişti.

  1. 16.06.2019
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