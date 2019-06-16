Son dakika: Ümraniyespor'da Ergün Keleş istifa etti
Spor Toto 1. Lig'de mücadele veren Ümraniyespor'da bir ayrılık yaşandı. Ümraniye ekibinde hem futbolcu hem de antrenörlük yapan, 9 senedir de kulübe sportif direktör olarak hizmet veren Ergün Keleş, görevinden ayrıldığını duyurdu.
Ümraniyespor Sportif Direktörü Ergün Keleş, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Keleş, yaptığı açıklamada, "Alt yapısında futbola başlayıp antrenörlük yaptığım ve 9 senedir sportif direktörlük görevini üstlendiğim çok sevdiğim Ümraniyespor'daki görevimden istifa ediyorum. Bu süreçte bana her türlü destek olan başkanım Recep Yoğurtçu'ya ve yönetim kuruluna, Ümraniyespor taraftarına teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte Ümraniyespor'a başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.
Ergün Keleş, Ümraniyespor ile 3 lig şampiyonluğu, 3 de play-off oynama başarısı elde ederken, bu sezon da Türkiye Kupası'nda yarı finale kadar yükselmişti.
- 16.06.2019
- Galatasaray'a transferde Beşiktaş rakip oldu!
- Galatasaray'a 30 milyon euro! Teklif ve muhteşem 2020 kadrosu... Son dakika haberleri
- Sıcaklarla baş edebilmek için: Ev yapımı limonata tarifi!
- Beşiktaş'ın teklifini az bulup geri çevirdiler!
- Fenerbahçe ile anlaşması sona eren Skrtel'in yeni adresi belli oldu
-
Galatasaray'ın Douglas transferinde son durum ne? Douglas Galatasaray'a gelecek mi? Son dakika transfer haberleri
Toplam 1
Yorum
Yasama GS'a genç oyuncuları almamız lazım. Azubuike 22 yaşında ortasahamiza dinamizm katar. Bjk devreye girmiş. Bize daha çok lazım.
-
Ahmet Ağaoğlu'dan Yusuf ve Abdülkadir açıklaması!
Toplam 2
Yorum
FB İkiside mükemmel futbolcu Avrupada olsalar 50 şer milyon euro ya giderlerdi TS satıp satmamakla çok iyi karar vermeli sonra zarar edebilirle
-
İki başkana şok
Toplam 1
Yorum
baksoy O malum şahıslar 2 kara leke olarak Trabzon tarihine işlendikleri için portreleri yer almadı ?
Son dakika: Ümraniyespor'da Ergün Keleş istifa etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.