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14 Haziran 2019, Cuma
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, ile yeniden anlaştı

Eskişehirspor, Fuat Çapa ile yeniden anlaştı

1. Lig ekiplerinden , ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllığına anlaşmaya vardı. Çapa ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

1. Lig ekiplerinden , ile yeniden anlaşma sağladı.

Eskişehirspor'un internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, geçen sezon takımı çalıştıran ve mukavelesi 31 Mayıs'ta sona eren 50 yaşındaki teknik adam ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde, kulüp başkanı Osman Taş ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.

  1. 14.06.2019
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