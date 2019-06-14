Eskişehirspor, Fuat Çapa ile yeniden anlaştı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, teknik direktör Fuat Çapa ile yeniden anlaşma sağladı.

Eskişehirspor'un internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, geçen sezon takımı çalıştıran ve mukavelesi 31 Mayıs'ta sona eren 50 yaşındaki teknik adam ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde, kulüp başkanı Osman Taş ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.