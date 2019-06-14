Alt liglerde günün özeti! (13.06.19)

ALTAY'DAN İKİ BOMBA BİRDEN

Spor Toto 1. Lig'de yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Altay'ın, Teknik Direktör Sait Karafırtınalar'ın Boluspor'dan eski öğrencileri kaleci Gökhan Değirmenci ve 10 numara Bentley'le söz kestiği öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde oyuncularla bir araya gelen siyah-beyazlı kurmaylar, transfere son noktayı koymayı başardı. Boluspor'la sözleşmeleri sona eren iki oyuncuya herhangi bir bonservis bedeli ödenmezken, ilerleyen günlerde İzmir'e gelerek resmi sözleşmeyi imzalayacakları bildirildi.

Geçtiğimiz sezon 30 karşılaşmada boy gösteren 30 yaşındaki Gökhan, 10 sene sonra yeniden Altay'a dönecek. İzmir ekibinin altyapısından yetişen tecrübeli eldiven, 2008-09 sezonunda takımdan ayrılmıştı. Son 2.5 sezondur Boluspor'da forma giyen 30 yaşındaki Nijeryalı 10 numara Bentley ise Karadeniz ekibinde oynadığı 38 maçta 10 gol, 6 asistle dikkatleri üzerine çekti.

KERİM ALICI FRANSA YOLUNDA

Altınordu'da oynadığı 30 maçta 3 gol, 6 asistle dikkatleri üzerine çeken ve transferin gözdesi olan 21 yaşındaki sağ bek Kerim Alıcı ile Fransa Ligue 1 ekiplerinin ilgilendiği iddia edildi. Kırmızı-lacivertlilerde genç yeteneğin bonservis bedelinin, 1 milyon euro'nun üzerinde olduğu öğrenildi.

ALTINORDU'DAN VALENCİA ZİYARETİ

Altınordu öz kaynak sistemini tanıtmak üzere, Avrupa'yı karış karış gezen kırmızı-lacivertlilerin bu seferki durağı, İspanyol devi Valencia oldu. CEO Barış Orhunbilge ve Dış İlişkiler Yönetmeni Aydın Güvenir, U12 İzmir Cup'a da katılan Valencia yetkililerine kulübü tanıtan detaylı bir sunum gerçekleştirdi.

ERZURUM'DA BİLAZER DÖNEMİ

Süper Lig'e veda eden Erzurumspor, teknik direktörlük için Ümit Milli Takım'da Vedat İnceefe'nin yardımcılığını yapan Muzaffer Bilazer'le anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz teknik direktörlük görevi için Muzaffer Bilazer ile prensip anlaşmasına vardı. Erzurumspor'umuza hayırlı olsun" denildi.?

KEHİNDE'YE TİMSAH KANCASI

Bursaspor'da, Denizlispor'da şampiyonluk yaşayan golcü Lanre Kehinde gündeme geldi. Yeşil-beyazlılar'ın tek Başkan adayı olan Mesut Mestan, 25 yaşındaki Nijeryalı forvet için harekete geçti. Yeşil-siyahlılar'da sözleşmesi sona eren Kehinde, devre arasında transfer olduğu Ege ekibinde; 10 gol ve 2 asist üretmişti. Başarılı golcü, bir önceki sezonda da Ankaragücü ile Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluk yaşamıştı.

SAMSUNSPOR, KRAL'IN PEŞİNDE

Yeni sezonda mutlak Spor Toto 1. Lig hedefiyle yola çıkan TFF 2. Lig ekibi Samsunspor'da yeni Teknik Direktör İrfan Buz'un transfer listesi şekillenmeye başladı. Başarılı çalıştırıcının, geçtiğimiz sezon Beyaz Grup'ta kırmızı- beyazlıların rakibi olan Keçiörengücü'nü attığı gollerle Spor Toto 1. Lig'e taşıyan Taha Balcı'yı istediği öğrenildi. Kontratı 2020'de bitecek olan 30 yaşındaki tecrübeli santrfor, 33 maçta 22 golle krallık tacını takmıştı.

ESKİŞEHİR'İN GENÇLERİ PARLADI

Eskişehirspor'da geçen sezon ilk yarıda, yeni transferlere lisans çıkartılamaması altyapıdan yetişen futbolculara yaradı. Es-Es'te altyapıdan yetişen 18 futbolcu forma giydi. En genç futbolcu, 16 yaşındaki Metehan Altunbaş oldu. En fazla süreyi ise 34 maçla, birçok takımın transfer listesindeki 20 yaşındaki ön libero Mehmet Özcan aldı.

MANİSA BŞB'DE KAHVECİ SESLERİ

TFF 2. Lig'de Kırmızı Grup play-off finalinde elenen Manisa BŞB'de teknik direktör arayışları sürerken, Şanlıurfaspor'la sözleşmesi sona eren kaleci Ömer Kahveci'yle anlaşıldığı öğrenildi. 1.86 boyundaki, 27 yaşındaki tecrübeli eldiven, geçtiğimiz sezon sarı-yeşillilerde 34 karşılaşmada boy gösterdi.

MENEMEN'DE İKİ BAŞKAN MESAİDE

Spor Toto 1. Lig'in yeni ekibi Menemenspor, 19 Haziran'da mahkemenin vereceği karara kilitlenirken, başkan adayı Fikret Uzun projelerini açıkladı. Uzun, teknik direktörlük için Koray Palaz'la anlaştığını söyledi. Uzun gibi mahkemeyi bekleyen Tahir Şahin ise Abdullah Ercan'la sözleşme imzalamıştı.

NAZİLLİ'DE ÖZKAT YENİDEN BAŞKAN

TFF 3. Lig'de Nazilli Bld.'de gerçekleşen genel kurula tek liste ile giren Nurittin Özkat, siyah-beyazlıların yeni başkanı oldu. İkinci kez başkan seçilen Özkat, "Öncelikli hedefimiz mali disiplini sağlayarak altyapıya odaklanmaktır. Uzun vadede altyapıdan çıkaracağımız oyuncularla takımımızın iskeletini oluşturacağız" diye konuştu.

AMATÖR LİG'DE 1.5 MİLYON SEYİRCİ

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de bu sezon 8 takım 3. Lig'e yükselirken, toplam bin 926 maçı 1 milyon 583 bin 620 seyirci tribünlerden izledi. 5 bin 539 gol atılırken, grup müsabakalarında 25 ile en çok gol atan futbolcu Yozgatspor 1959 FK'dan Hüseyin Çelik oldu. BAL'da 80 ilden 151 takım mücadele etti. 12 takımla temsil edilen İstanbul, zirveye çıktı.

TRANSFERİN GÖZDESİ KAF-KAF'TAN HAKAN

TFF 3. Lig'de 2. Grup play-off yarı finalinde elenen Karşıyaka'da transferin gözdesi Hakan Kuş oldu. Kaf-Kaf'ın altyapısından yetişip, geçen sezon 35 maçta 12 gol atan 25 yaşındaki golcüye, 1. Lig'den İstanbulspor, Giresun ve Bolu, 2. Lig'den de Samsun'un talip olduğu öğrenildi. İzmir ekibiyle kontratı biten genç santrforun, önce kulübüyle görüşmek istediği bildirildi.

BAL-KES'TEN iMZA ŞOV

Spor Toto 1. Lig takımlarından Balıkesirspor'da ilk imzalar iç transferde atıldı. Kaleci Asil Kaan Eryılmaz ile 3 Rahmi Anıl Başaran ile 1 yıllık sözleşme imzalayan kırmızı- beyazlılar altyapıdan Emirhan Çakır, kaleci Yiğithan Kır ve Berkay Türk ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Resmi siteden yapılan açıklamada, "Balıkesirspor'umuz geçtiğimiz sezon formamızı terleten kaleci Asil Kaan Eryılmaz ile 3, Rahmi Anıl Başaran ile de 1 yıllık sözleşme yeniledi. Kulübümüz ayrıca, altyapımızda forma giyen Emirhan Çakır, kaleci Yiğithan Kır ve Berkay Türk'ü profesyonel ya