Alt liglerden haberler (08.06.2019)

Alt liglerden Süper Lig'e çıkma yarışı sürüyor. Alt liglerden haberleri fotomac.com.tr olarak sizler için derledik.



BAMBAŞKA DEMİRSPOR

Adana Demir Başkanı Murat Sancak hem teknik heyet hem de futbolcular için istikrardan yana olduklarını söyledi. Ümit Özat ile yola devam edeceklerini belirten Sancak, "Gerekli takviyeleri yapıp seneye Süper Lig'e çıkmak istiyoruz" diye konuştu. Başkan Sancak 55 milyon lira borçlarının olduğunu ve şehrin kendilerine sahip çıkmadığını da söyledi. Öte yandan Çukurova ekibinin Denizli'de forma giyen Aissati ile ilgilendiği iddia edildi.



TAŞDEMİR FESHEDİLDİ

Samsun'da Teknik Direktör İsmet Taşdemir'in sözleşmesi feshedildi. Karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı ifade edildi. Karadeniz temsilcisinde yönetim, teknik direktörlük için İrfan Buz ile kısa zamanda resmen imzalayacak.



60 OYLA BAŞKAN

Balıkesir'de 105 kişinin katıldığı kongrede Kadir Dağlı ve İbrahim Kaya aday oldu. 60 oy çıkaran Kadir Dağlı, 45 oy toplayan rakibini geçerek başkan oldu. 1.2 milyonluk Balıkesir'de seçime 105 kişinin gelmesi dikkat çekti.



ALTAY'IN GÖZÜ KOÇER'DE

Altay, Bolu'nun sol kanat oyuncusu Guido Koçer'i listesine aldı. Teknik Direktör Sait Karafırtınalar'ın eski öğrencisini transfer etmek istediği belirtildi. Babası Türk, annesi Alman olan 30 yaşındaki futbolcu yerli statüsünde görev yapıyor. Guido Türkiye'de daha önce Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor ve Giresunspor'da da forma giydi.



BURSA'DA TEK ADAY MESTAN

Bursaspor'da 15-23 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimine tek aday girecek. Timsah'ın şampiyonluğundaki rahmetli başkan İbrahim Yazıcı döneminde futbol şube sorumlusu olarak görev yapan Mesut Mestan, yönetimini oluşturdu. Listesini gerekli kurullara veren Mestan'a eski başkan adayı Lemi Keskin de destek verdi.



AÇIK KAPI BIRAKILDI

Altınordu, sözleşmesi sona eren3 oyuncuyla anlaşamadı. Hasan, Sinan ve Berkay ile görüştüklerini ancak fazla ödeme yapamayacaklarını açıklayan yönetici Barış Orhunbilge, dönüş yolunu açık bıraktıklarını söyledi.



TERLİKSİZ ADANA'YA

Adanaspor, geçen sezon Samsunspor'da forma giyen 31 yaşındaki stoper Nuri Terliksiz'i almak için harekete geçti. Gelecek sezon için çalışmalara erken başlayan turuncu- beyazlıların anlaşmaya yakın olduğu bildirildi.



ES-ES'TE YASAK SORUNU

Eskişehirspor Başkanı Osman Taş, transfer tahtasının bu sezon açılmasının çok zor olduğunu söyledi. Yasağın kalkması için alacaklı olan 85 futbolcu, teknik adamlar ve kulüplerin borçsuzluk kağıdına imza atması gerektiğini söyleyen Taş, "Pinto'nun 540 bin, Boffin'in 480 bin euro alacağı var. FIFA'daki dosyalar bizi yoruyor" dedi.