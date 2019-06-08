Alt liglerin özeti (07.06.19)
08 Haziran 2019, Cumartesi
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Alt liglerin özeti (07.06.19)

Alt liglerin özeti (07.06.19)

1.Lig'deki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte 'deki önemli gelişmeler...

DEMİRSPOR'DA UMUT ATAĞI

ile kontratı biten 'a 1. Lig ekiplerinden talip oldu. 3 sezondur 'de oynayan milli golcünün sarı-kırmızılılarla devam edip etmeyeceği belirsizliğini korurken iddialı bir kadro kurmak isteyen Demirspor, Teknik Direktör Ümit Özat'ın raporu doğrultusunda forvet hattını Umut Bulut'la güçlendirmek istiyor. 36 yaşındaki tecrübeli santrforun, önümüzdeki hafta içi kararını vereceği öğrenildi.

KAPPEL BORSASI
Altay'da geçen sezon sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Hollandalı kanat oyuncusu Leandro Kappel'i transfer etmek için ve Spor Toto 1. Lig ekipleri sıraya girdi. Sezonu 9 gol, 4 asistle tamamlayan 30 yaşındaki futbolcuya , , Gazişehir, ve 'un talip olduğu öğrenildi.

  1. 8.6.2019
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