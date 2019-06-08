Alt liglerin özeti (07.06.19)

DEMİRSPOR'DA UMUT ATAĞI



Kayserispor ile kontratı biten Umut Bulut'a Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor talip oldu. 3 sezondur Kayseri'de oynayan milli golcünün sarı-kırmızılılarla devam edip etmeyeceği belirsizliğini korurken iddialı bir kadro kurmak isteyen Demirspor, Teknik Direktör Ümit Özat'ın raporu doğrultusunda forvet hattını Umut Bulut'la güçlendirmek istiyor. 36 yaşındaki tecrübeli santrforun, önümüzdeki hafta içi kararını vereceği öğrenildi.



KAPPEL BORSASI

Altay'da geçen sezon sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Hollandalı kanat oyuncusu Leandro Kappel'i transfer etmek için Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig ekipleri sıraya girdi. Sezonu 9 gol, 4 asistle tamamlayan 30 yaşındaki futbolcuya Kasımpaşa, Göztepe, Gazişehir, Erzurum ve Bursaspor'un talip olduğu öğrenildi.