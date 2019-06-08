Alt liglerin özeti (07.06.19)
Spor Toto 1.Lig'deki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte Süper Lig'deki önemli gelişmeler...
DEMİRSPOR'DA UMUT ATAĞI
Kayserispor ile kontratı biten Umut Bulut'a Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor talip oldu. 3 sezondur Kayseri'de oynayan milli golcünün sarı-kırmızılılarla devam edip etmeyeceği belirsizliğini korurken iddialı bir kadro kurmak isteyen Demirspor, Teknik Direktör Ümit Özat'ın raporu doğrultusunda forvet hattını Umut Bulut'la güçlendirmek istiyor. 36 yaşındaki tecrübeli santrforun, önümüzdeki hafta içi kararını vereceği öğrenildi.
KAPPEL BORSASI
Altay'da geçen sezon sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Hollandalı kanat oyuncusu Leandro Kappel'i transfer etmek için Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig ekipleri sıraya girdi. Sezonu 9 gol, 4 asistle tamamlayan 30 yaşındaki futbolcuya Kasımpaşa, Göztepe, Gazişehir, Erzurum ve Bursaspor'un talip olduğu öğrenildi.
- 8.6.2019
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Toplam 1
Yorum
Yaramaz İşe yaramaz bir adam
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Forvete 1.92’lik kule
Toplam 1
Yorum
eray iyi olur larin çok gelişmesi lazım epiranu visca elia mahmut gelse keşke
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Oğuzhan ve Caner kalıyor
Toplam 2
Yorum
eray 3 kulvar için oğuzhan lazım caner lazım yedek klübesine kadar kalite şart roco lens larin mirin gibi oyuncuların yerine kaliteli oyuncular d
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