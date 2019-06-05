Edirne şov yaptı – Fotomaç – 05 Haziran 2019
05 Haziran 2019, Çarşamba
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şov yaptı

Edirne şov yaptı

BAL’da şampiyonluğu hedefleyen Trakya temsilcisi, iç transferde 3; ise 9 isme imza attırdı.

Geçtiğimiz sezon 'de şampiyonluğu kıl payı kaçıran Edirnespor, kolları erkenden sıvadı. Sarı-kırmızılılar, 25 Kasım Stadı'nda imza şov yaptı. İç transferde Mert Yıldırım, Şahin Fırat ve Furkan Süzen'le nikah tazeleyen Trakya ekibi, ise şu isimlere imza attırdı: Kazım Birkan, Ömer Kalfa, Müslüm Naz, Alpaslan Bağımsız (G.Osmanpaşa), Kaan Yüksel (Çengelköy), Sefa Turan ( Biga), Sezer Erten (Beşyüzevler), Abdullah Çakmak (Albayrakspor), Okan Bebek (Kartalspor).
  1. 5.6.2019
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