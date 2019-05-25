Spor Toto 1.Lig özeti (24.05.19)
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YARIM KALAN İŞİ TAMAMLAYACAĞIZ
Spor Toto 1. Lig play-off yarı finalinde Gazişehir, Osmanlı'yı 2-0 yenerek final için avantaj sağlamıştı. Başkan Adil Konukoğlu, "İnşallah finale çıkıcağız. Geçen sene finalde Süper Lig kapısından dönmüştük ama bu sene yarım kalan işimizi tamamlayacağız" diye konuştu.
HATAY ŞEHRİ HEDEFE KİLİTLENDİ
Play-off yarı finalinde Adana Demirspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Hatay'da taraftarlar rövanş maçı biletlerini 1 saatte tüketti. Ayrıca sosyal medyadan maddi anlamda yardım kampanyası başlatan Hatayspor'a taraftarlar desteklerini sürdürüyor.
ADANA DEMİR'İ BAŞKAN UĞURLADI
Adana Demirspor'da, Başkan Murat Sancak, futbolcuları Hatay'a yolcu ederken Teknik Direktör Ümit Özat ile de kısa süreli görüştü. Oyunculara seslenen Sancak, "Erkenden gidin dinlenin. Yarın da (bugün) biz geleceğiz. Yolunuz açık olsun" ifadeleri kullandı.
- 25.5.2019
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