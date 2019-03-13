Osmanlıspor'da Magaye sevinci
13 Mart 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Haberleri Osmanlıspor'da Magaye sevinci

'da Magaye sevinci

Osmanlıspor'da Magaye sevinci

1. Lig'in 26. haftasında Hatayspor'u konuk edecek , hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sakatlığı nedeniyle iki hafta takımdan ayrı kalan Magaye Gueye de antrenmana katıldı.

Batıkent Tesisleri'nde, teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen idmanda pas ve taktik ağırlıklı çalışmaların ardından çift kale maç yapıldı.

Antrenmana tedavileri devam eden Tugay Kacar ve Sloan Privat katılmazken, Ali Ülgen takımdan ayrı bireysel çalıştı.

  1. 13.03.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Osmanlıspor'da Magaye sevinci haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN