Hatayspor, Eskişehirspor maçı hazırlıklarına başladı
05 Mart 2019, Salı
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Hatayspor, maçı hazırlıklarına başladı

Hatayspor, Eskişehirspor maçı hazırlıklarına başladı

Hatayspor, 1. Lig'in 25. haftasında karşılaşacağı maçı hazırlıklarına başladı.

Hatayspor, 1. Lig'in 25. haftasında karşılaşacağı maçı hazırlıklarına başladı.
Hatayspor, 10 Mart Pazar günü evinde oynayacağı Eskişehirspor mücadelesinin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla start verdi. Osman Çalğın Tesisleri'nde, İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ve taktik çalışmayla başladı. Futbolcular daha sonra dar alanda çalışma ve 5'e 2 çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.
  1. 05.03.2019
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