Hatayspor, Eskişehirspor maçı hazırlıklarına başladı
Hatayspor, Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında karşılaşacağı Eskişehirspor maçı hazırlıklarına başladı.
Hatayspor, 10 Mart Pazar günü evinde oynayacağı Eskişehirspor mücadelesinin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla start verdi. Osman Çalğın Tesisleri'nde, Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ve taktik çalışmayla başladı. Futbolcular daha sonra dar alanda çalışma ve 5'e 2 çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.
- 05.03.2019
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hagi10 sezonun sonunda diagneyii araplara 15 e satarız her türlü. belhanda fegholi fernando onlarıda satarız. iyi bütçe oluşturur 7 8 adam alırız
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