TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (01.03.19) – Fotomaç – 02 Mart 2019
02 Haziran 2019, Pazar
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1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (01.03.19)

TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (01.03.19)

1.Lig ve 2.Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.

1.Lig ve 2.Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.

ÇAVUŞOĞLU ESKİŞEHİR'DE
Eskişehirspor Başkanı Başkanı Kaan Ay ve teknik direktörü ile bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Dünyanın en iyi seyircisi 'de. Küçükken benim kahramanım olan kulüptür. 'e bir an önce dönmesi gerekiyor" diye konuştu.

SÖZERİ'DEN ÖZ GÜVEN İTİRAFI
Yarın Afjet Afyon'a konuk olacak Gençlerbirliği'nde , son iki haftadaki galibiyetlerle yeniden öz güven kazandıklarını itiraf etti. Hata yapmak istemediklerini belirten tecrübeli hoca, şampiyonluk yolunda oyuncularına inandığını da dile getirdi.

EYÜP ÇOK RAHAT: 3-0
'ta geçtiğimiz hafta Sarıyer'i liderlik koltuğundan indiren Eyüpspor, sahasında Hacettepe engelini de 3-0'la geçti. Muhammet Yeşil ve Atakan Arslan'ın (2) golleriyle galibiyete uzanan ekibi, 30 puana yükseldi.

TEK HEDEF 3 PUAN
TFF 2. Lig 'un şampiyonluk adaylarından Menemen Belediye, bugün 'a konuk olacak. 49 puanlı sarı-lacivertli ekibin teknik adamı , "Dış sahada çok iyi bir grafğimiz var. Evimize 3 puanla dönmekten başka düşüncemiz yok" ifadelerini kullandı.

'FIRTINA' UYARISI
Altay teknik direktörü Sait Karafırtınalar, maçı öncesinde kart sınırındaki Ferhat, Gençer, Özgür ve Kappel'i uyardı. Tecrübeli hoca, çıkışın sürmesi için her oyuncuya ihtiyacı olduğunu belirtti. Öte yandan siyah-beyazlı ekibin tecrübeli ismi Merter, takıma kahvaltı organizasyonu düzenledi.

  1. 2.3.2019
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