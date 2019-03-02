TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (01.03.19)

TFF 1.Lig ve 2.Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.



ÇAVUŞOĞLU ESKİŞEHİR'DE

Eskişehirspor Başkanı Başkanı Kaan Ay ve teknik direktörü Fuat Çapa ile bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Dünyanın en iyi seyircisi Eskişehir'de. Küçükken benim kahramanım olan kulüptür. Süper Lig'e bir an önce dönmesi gerekiyor" diye konuştu.



SÖZERİ'DEN ÖZ GÜVEN İTİRAFI

Yarın Afjet Afyon'a konuk olacak Gençlerbirliği'nde teknik direktör Erkan Sözeri, son iki haftadaki galibiyetlerle yeniden öz güven kazandıklarını itiraf etti. Hata yapmak istemediklerini belirten tecrübeli hoca, şampiyonluk yolunda oyuncularına inandığını da dile getirdi.



EYÜP ÇOK RAHAT: 3-0

Beyaz Grup'ta geçtiğimiz hafta Sarıyer'i liderlik koltuğundan indiren Eyüpspor, sahasında Hacettepe engelini de 3-0'la geçti. Muhammet Yeşil ve Atakan Arslan'ın (2) golleriyle galibiyete uzanan İstanbul ekibi, 30 puana yükseldi.



TEK HEDEF 3 PUAN

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un şampiyonluk adaylarından Menemen Belediye, bugün Kahramanmaraş'a konuk olacak. 49 puanlı sarı-lacivertli ekibin teknik adamı Suat Kaya, "Dış sahada çok iyi bir grafğimiz var. Evimize 3 puanla dönmekten başka düşüncemiz yok" ifadelerini kullandı.



'FIRTINA' UYARISI

Altay teknik direktörü Sait Karafırtınalar, Balıkesir maçı öncesinde kart sınırındaki Ferhat, Gençer, Özgür ve Kappel'i uyardı. Tecrübeli hoca, çıkışın sürmesi için her oyuncuya ihtiyacı olduğunu belirtti. Öte yandan siyah-beyazlı ekibin tecrübeli ismi Merter, takıma kahvaltı organizasyonu düzenledi.