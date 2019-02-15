TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (14.02.19)
TFF 1.Lig ve 2.Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.
GENÇLERBİRLİĞİ ÇIKIŞ PEŞİNDE
Spor Toto 1. Lig'de son dört haftayı puansız kapatan Gençlerbirliği, 22. haftanın açılış mücadelesinde Elazığspor ile karşılaşacak. Elazığ Stadı'ndaki yıkım işlemleri nedeniyle Şanlıurfa GAP Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da start alacak ve beIN Sports Max 1'den ekranlara gelecek.
'ELAZIĞSPOR'U YIPRATMAYIN'
Bugün G.Birliği'ni konuk edecek Elazığspor'da yeni teknik patron Erhan Altın, taraftarlara çağrıda bulundu. İç saha maçlarını Şanlıurfa'da oynadıklarını hatırlatan Altın, "Taraftarın desteğini bekliyoruz. Takımı yıpratacak ifadeleri sosyal medyada kullanmasınlar" diye konuştu.
XAVI'YLE BULUŞTULAR
Alkass U17 turnuvası için Katar'da bulunan Altınordu, Barcelona'nın sembol oyuncularından Xavi'yle bir araya geldi. Kariyerini Al Sadd takımında sürdüren 39 yaşındaki İspanyol yıldıza, forma hediye edildi.
HER MAÇIMIZ FİNAL
Gazişehir'in teknik patronu Altıparmak, her maçın final havasında olacağını dile getirdi. Hatay galibiyetiyle kendine gelen Gazişehir, Altınordu'yu yenerek seri yakalamak istiyor. Teknik direktör Mehmet Altıparmak, "Şampiyonluk için seriye ihtiyacımız var. Her maçımız final havasında olacak" diyerek iddiasını gösterdi.
YÜCEL İLDİZ TEMKİNLİ
Pazartesi günü Eskişehir'e konuk olacak Denizli'de teknik patron Yücel İldiz, "Transfer yasağı kalktıktan sonra çıkışa geçtiler. Taraftarlar çok güzel bir futbol akşamı geçirecek" değerlendirmesinde bulundu.
TFF'YE ZİYARET
Spor Toto 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Murat Sancak ve Yönetim Kurulu üyeleri, TFF Başkanı Yıldırım Demirören'e Riva'da nezaket ziyaretinde bulundu. Spor Toto 1. Lig kulüp başkanlarının da yerini aldığı ziyarette Başkan Demirören'e, Murat Sancak tarafından plaket takdim edildi.
- 15.2.2019
-
Ergin Ataman'dan Fenerbahçeli taraflarlara mesaj!
Toplam 1
Yorum
OBJEKTIF fENERDE SAKATLAR OLMASAYDI,MAÇIN SONUCU FARKLI OLURDU EFESI KUTLUYORUM.İNŞALLAH FİNALI ALIR.
-
Beşiktaş kararını verdi! Sergen Yalçın...
Toplam 3
Yorum
eray avrupa için deneyimli olabilir mi bence abdullah avcı olmalı kesinlikle
-
Beşiktaş kararını verdi! Sergen Yalçın...
Toplam 3
Yorum
Aytur İnşallah hocamız olursun, seninle her maç bir başka olur sen ve bjk siyah ve beyaz gibisiniz Fikret bey bizleri kırmaz
TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (14.02.19) haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.