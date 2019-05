TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (14.02.19)

GENÇLERBİRLİĞİ ÇIKIŞ PEŞİNDE



Spor Toto 1. Lig'de son dört haftayı puansız kapatan Gençlerbirliği, 22. haftanın açılış mücadelesinde Elazığspor ile karşılaşacak. Elazığ Stadı'ndaki yıkım işlemleri nedeniyle Şanlıurfa GAP Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da start alacak ve beIN Sports Max 1'den ekranlara gelecek.

'ELAZIĞSPOR'U YIPRATMAYIN'



Bugün G.Birliği'ni konuk edecek Elazığspor'da yeni teknik patron Erhan Altın, taraftarlara çağrıda bulundu. İç saha maçlarını Şanlıurfa'da oynadıklarını hatırlatan Altın, "Taraftarın desteğini bekliyoruz. Takımı yıpratacak ifadeleri sosyal medyada kullanmasınlar" diye konuştu.



XAVI'YLE BULUŞTULAR



Alkass U17 turnuvası için Katar'da bulunan Altınordu, Barcelona'nın sembol oyuncularından Xavi'yle bir araya geldi. Kariyerini Al Sadd takımında sürdüren 39 yaşındaki İspanyol yıldıza, forma hediye edildi.



HER MAÇIMIZ FİNAL



Gazişehir'in teknik patronu Altıparmak, her maçın final havasında olacağını dile getirdi. Hatay galibiyetiyle kendine gelen Gazişehir, Altınordu'yu yenerek seri yakalamak istiyor. Teknik direktör Mehmet Altıparmak, "Şampiyonluk için seriye ihtiyacımız var. Her maçımız final havasında olacak" diyerek iddiasını gösterdi.



YÜCEL İLDİZ TEMKİNLİ



Pazartesi günü Eskişehir'e konuk olacak Denizli'de teknik patron Yücel İldiz, "Transfer yasağı kalktıktan sonra çıkışa geçtiler. Taraftarlar çok güzel bir futbol akşamı geçirecek" değerlendirmesinde bulundu.



TFF'YE ZİYARET



Spor Toto 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Murat Sancak ve Yönetim Kurulu üyeleri, TFF Başkanı Yıldırım Demirören'e Riva'da nezaket ziyaretinde bulundu. Spor Toto 1. Lig kulüp başkanlarının da yerini aldığı ziyarette Başkan Demirören'e, Murat Sancak tarafından plaket takdim edildi.