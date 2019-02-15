TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (14.02.19)
18 Mayıs 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Haberleri TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (14.02.19)

TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (14.02.19)

TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (14.02.19)

TFF 1.Lig ve 2.Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.

GENÇLERBİRLİĞİ ÇIKIŞ PEŞİNDE

Spor Toto 1. Lig'de son dört haftayı puansız kapatan , 22. haftanın açılış mücadelesinde ile karşılaşacak. Elazığ Stadı'ndaki yıkım işlemleri nedeniyle Şanlıurfa GAP Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da start alacak ve beIN Sports Max 1'den ekranlara gelecek.

'ELAZIĞSPOR'U YIPRATMAYIN'

Bugün G.Birliği'ni konuk edecek Elazığspor'da yeni teknik patron , taraftarlara çağrıda bulundu. İç saha maçlarını Şanlıurfa'da oynadıklarını hatırlatan Altın, "Taraftarın desteğini bekliyoruz. Takımı yıpratacak ifadeleri sosyal medyada kullanmasınlar" diye konuştu.

XAVI'YLE BULUŞTULAR

Alkass U17 turnuvası için 'da bulunan Altınordu, 'nın sembol oyuncularından Xavi'yle bir araya geldi. Kariyerini takımında sürdüren 39 yaşındaki İspanyol yıldıza, forma hediye edildi.

HER MAÇIMIZ FİNAL

Gazişehir'in teknik patronu Altıparmak, her maçın final havasında olacağını dile getirdi. Hatay galibiyetiyle kendine gelen Gazişehir, Altınordu'yu yenerek seri yakalamak istiyor. Teknik direktör , "Şampiyonluk için seriye ihtiyacımız var. Her maçımız final havasında olacak" diyerek iddiasını gösterdi.

YÜCEL İLDİZ TEMKİNLİ

Pazartesi günü Eskişehir'e konuk olacak Denizli'de teknik patron , "Transfer yasağı kalktıktan sonra çıkışa geçtiler. Taraftarlar çok güzel bir futbol akşamı geçirecek" değerlendirmesinde bulundu.

TFF'YE ZİYARET

Spor Toto 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri, TFF Başkanı 'e Riva'da nezaket ziyaretinde bulundu. Spor Toto 1. Lig kulüp başkanlarının da yerini aldığı ziyarette Başkan Demirören'e, Murat Sancak tarafından plaket takdim edildi.

  1. 15.2.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (14.02.19) haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN