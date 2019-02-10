TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (09.02.19) – Fotomaç – 10 Şubat 2019
10 Şubat 2019, Pazar
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1. ve 2.Lig'de günün özeti! (09.02.19)

TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (09.02.19)

1. ve 2.Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.

1. ve 2.Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.

3 PUANDAN FAZLASI
, 21. haftada 'u deplasmanda 4-0 mağlup etti. 11'de Erdal'la öne geçen kırmızı-siyahlılar, 21'de Sekidika ile durumu 2-0 yaptı. Devre bu sonuçla geçilirken; Issah 50. dakikada farkı üçe çıkarttı. Maçın 78. dakikasında üç oyuncu değiştirme hakkını kullanan Karabük'ten Yusuf sakatlanarak oyundan çıktı. Eskişehirspor teknik direktörü da rakibi 10 kişi kalınca centilmenlik örneği göstererek Halil Öner'i oyundan aldı. Kalan sürede iki ekip de 10'ar kişiyle mücadele ederken; 88'de Milinkovic 4-0'lık skorunu tayin eden isim oldu. Üst üste 2. galibiyetini alan Es-Es, 23 puana yükseldi.

BEYAZ MARTILAR YÜKSEK UÇUŞTA
Şampiyonluk mücadelesi veren Sarıyer, sahasında 'yi Özgür, Bertul ve İskender'le 3-0 mağlup etti. Puanını 45'e yükselten Beyaz Martılar, maç fazlasıyla liderlğe yükseldi.

BAK SPOR ZAFERİ HATIRLADI: 2-1
'ta 7 haftadır berabere kalan Bak Spor, Pendikspor'u deplasmanda 2-1'le geçti. Başkent ekibinin golleri Bora ve Ahmet'ten gelirken; ev sahibinin tek sayısını Mehmet kaydetti.

70'LİK KUNT SAHNE ALDI
Geçtiğimiz günlerde Mardin 2. Amatör Lig ekiplerinden Gençlerbirliğispor'a transfer olan 70 yaşındaki Şerif Kunt, Yalım Gençlikspor karşısında 75 dakika sahada kaldı. 4-2 kazanılan maç sonrasında konuşan Kunt, "Sahadayım, mutluyum. Sporun, yaşı yoktur. Yeter ki o ruhu bedende yaşatalım" ifadelerini kullandı.

  1. 10.2.2019
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