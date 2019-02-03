Eskişehirspor’da bu sezon bir ilk
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, dün oynanan Gençlerbirliği maçı kadrosunda bu sezon ilk kez yabancı oyunculara yer verdi.
Öte yandan sezon başından beri transfer yasağı bulunan ve yasağı transfer sezonu kapanmadan hemen önce kaldırabilen Eskişehirspor'da ligin 20. haftasına kadar altyapı oyuncuları 19 maçta 17 puan toplayarak 16. sırada bulunuyordu.
- 3.2.2019 14:22
-
Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
-
Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
-
Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Eskişehirspor’da bu sezon bir ilk haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.