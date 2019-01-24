Elazığspor'da Boluspor maçı hazırlıkları
Elazığsporlu futbolcular, Teknik Direktör Orhan Kaynak ve 3 yardımcısının istifasının ardından Boluspor maçı hazırlıklarını yardımcı antrenör İlhan Aydın yönetiminde yaptı.
Ekonomik sıkıntı yaşayan ve kayyum tarafından yönetilen Spor Toto 1. Lig ekiplerinden TY Elazığspor'da futbolcular Boluspor maçı hazırlıklarına devam etti. Kulüp tesislerindeki antrenmanda alt yapıdan dahil edilen 13 futbolcunun de yer aldığı tüm oyuncular katıldı. Teknik Direktör Orhan Kaynak ve 3 yardımcısının ayrılmasının ardından antrenman yardımcı antrenör İlhan Kaynak nezaretinde yapıldı. Futbolcular günün tek antrenmanında 5'e 2 pas ve şut çalıştı.
Hazırlıkların Elazığ etabını bugün yapılan çalışma ile tamamlayan futbolcuların, son antrenmanını Bolu'da gerçekleştirip maç saatini bekleyeceği bildirildi.
- 24.1.2019 19:18
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Elazığspor'da Boluspor maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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