Elazığspor'da Boluspor maçı hazırlıkları

Ekonomik sıkıntı yaşayan ve kayyum tarafından yönetilen Spor Toto 1. Lig ekiplerinden TY Elazığspor'da futbolcular Boluspor maçı hazırlıklarına devam etti. Kulüp tesislerindeki antrenmanda alt yapıdan dahil edilen 13 futbolcunun de yer aldığı tüm oyuncular katıldı. Teknik Direktör Orhan Kaynak ve 3 yardımcısının ayrılmasının ardından antrenman yardımcı antrenör İlhan Kaynak nezaretinde yapıldı. Futbolcular günün tek antrenmanında 5'e 2 pas ve şut çalıştı.



Hazırlıkların Elazığ etabını bugün yapılan çalışma ile tamamlayan futbolcuların, son antrenmanını Bolu'da gerçekleştirip maç saatini bekleyeceği bildirildi.