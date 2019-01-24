Elazığspor'da Boluspor maçı hazırlıkları
24 Ocak 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

'da maçı hazırlıkları

Elazığspor'da Boluspor maçı hazırlıkları

Elazığsporlu futbolcular, ve 3 yardımcısının istifasının ardından maçı hazırlıklarını yardımcı antrenör İlhan Aydın yönetiminde yaptı.

Ekonomik sıkıntı yaşayan ve kayyum tarafından yönetilen Spor Toto 1. Lig ekiplerinden TY 'da futbolcular maçı hazırlıklarına devam etti. Kulüp tesislerindeki antrenmanda alt yapıdan dahil edilen 13 futbolcunun de yer aldığı tüm oyuncular katıldı. ve 3 yardımcısının ayrılmasının ardından antrenman yardımcı antrenör İlhan Kaynak nezaretinde yapıldı. Futbolcular günün tek antrenmanında 5'e 2 pas ve şut çalıştı.

Hazırlıkların Elazığ etabını bugün yapılan çalışma ile tamamlayan futbolcuların, son antrenmanını Bolu'da gerçekleştirip maç saatini bekleyeceği bildirildi.

  1. 24.1.2019 19:18
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Elazığspor'da Boluspor maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN