Samsunspor'dan vefa!
20 Ocak 1989’da Samsunspor’un yaptığı trafik kazası unutulmadı. Acı geçmiş anıldı.
20 Ocak 1989'da Samsunspor, Malatyaspor ile karşılaşmak için yola çıkmış, bir kamyonla çarpışmıştı. Kazada teknik direktör Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır ve Zoran Tomic ile otobüs şoförü Asım Özkan hayatını kaybetmişti. Dün kabirleri başında anılan merhumlar için Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu ile birçok kulüp anma mesajı paylaştı.
- 21.1.2019
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Zirvede kriz var
Toplam 3
Yorum
ironman Başakşehir takımının önce doğru dürüst bir geliri olmadan nasıl Ardaya 6M€ verebildiğini bir açıklasanız sayın başkan .
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Kasımpaşa maçı yeniden oynansın
Toplam 1
Yorum
Altan Şaka gibisiniz yemin ediyorum
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Hikmet Karaman'dan Galatasaray'a taş
Toplam 5
Yorum
YAPMA SEN İYİ BİR HOCASIN GS LI OLDUĞUNU SANDIĞIMIZ SN HİKMET HOCA GS YI YIKANLARIN NEMASINDAN ANLAŞILIYOR Kİ SENDE YARARLANMAK İSTİYORSUN. KONUŞMANA BAKILIRSA
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