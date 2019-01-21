Samsunspor'dan vefa!

20 Ocak 1989'da Samsunspor, Malatyaspor ile karşılaşmak için yola çıkmış, bir kamyonla çarpışmıştı. Kazada teknik direktör Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır ve Zoran Tomic ile otobüs şoförü Asım Özkan hayatını kaybetmişti. Dün kabirleri başında anılan merhumlar için Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu ile birçok kulüp anma mesajı paylaştı.