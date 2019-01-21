Samsunspor'dan vefa!
23 Nisan 2019, Salı
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'dan vefa!

Samsunspor'dan vefa!

20 Ocak 1989’da ’un yaptığı trafik kazası unutulmadı. Acı geçmiş anıldı.

20 Ocak 1989'da , Malatyaspor ile karşılaşmak için yola çıkmış, bir kamyonla çarpışmıştı. Kazada teknik direktör Nuri Asan, futbolcular , Mete Adanır ve ile otobüs şoförü hayatını kaybetmişti. Dün kabirleri başında anılan merhumlar için Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu ile birçok kulüp anma mesajı paylaştı.

  1. 21.1.2019
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