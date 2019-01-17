Yücel Uyar iddialı konuştu

17 yıl aktif olarak saha içerisinde yer almamasının kendisine dezavantaj oluşturmayacağını belirten Yücel Uyar, "Ben tamamen teknik konulardan ve teknik yapılanmadan sorumluyum. Biliyorsunuz idari menajerimiz Mustafa Aztopal arkadaşımızdır. Kendisi alanında son derece bilgili, deneyimli ve tecrübe sahibidir. 17 yıl aktif olarak saha içinde yer almamam dezavantaj olarak görmüyorum. Tamamen futbolun sonuna kadar içinde kaldım ve çalışan antrenörlerle gelişen futbolun içinde oldum. UEFA'da ve Türkiye'de eğitimler aldım, eğitimler verdim. Önemli bir avantaj sahibi olduğumu düşünüyorum" dedi.



Yılport Samsunpor için planladıkları proje ve hedeflerinden bahseden Yücel Uyar, "En yakın hedefimiz oynadığımız ligde şampiyon olmak. Buna odaklandık, inşallah başaracağız. İlerleyen süreçte Yılport Samsunspor yapılanması ve marka değerinin yükselmesini futbol dünyasındaki yerini almasını planlayacağız. Takımın oyuncu ve taktik formasyonu için takımın taktiksel formuna yakın oyuncu katma ve çıkartma, kadro tespiti ve lige uygunluğu, potansiyelin nasıl etkin kullanılabileceği arayışı, takımın hedefine ve kalitesine göre benimsenmiş ve çalışılmış taktiksel formlar, şartlara göre değişebilen ve değiştirilebilen takıma özgü spesifik uygulamalar yapan bir Yılport Samsunspor planlayacağız" diye konuştu.



Alt yapı için çok büyük hedeflerinin olduğunu ifade eden Yücel Uyar, "İlk önce fiziki koşulları iyileştirmek için modern ve teknolojik tesisler hayata geçirilecek. Daha sonra bu tesislerimiz de Samsun ve çevremizdeki hatta Türkiye'deki yetenekli çocuk ve genç oyunculara en iyi eğitimi vermeyi planlıyoruz. Bunun için yetenekli kendini iyi ifade edebilen iletişime açık antrenörler tespit edip onlarla eğitimcilere eğitim planlayacağız. UEFA'ya üye İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda gibi ülkelerde futbol eğitimlerine katılmış, Ajax, Bayern München, Friburg, Bayer Leverkusen, PSG gibi takımların altyapı organizasyonlarını incelemiş biri olarak bütün deneyimlerimi, bilgilerimi aktaracağım. Samsun'un futbol şehri olduğunu unutup yanlış yatırımlar yani golf sahaları gibi ya da öncelikli olmayan projeler yapanlar maalesef Samsun futbolunun geri kalmasına sebep olmuşlardır" şeklinde konuştu.



Taner Taşkın ile şampiyonluk yolunda hedefe ulaşacaklarına inandıklarını belirten Yücel Uyar, "Kendi oyununu rakibe kabul ettiren, futbolun doğrularını yapmaya çalışan coşkulu oynayan bir takım olacağız. Bir takım atak yaparken savunma, savunma yaparken atak ciddiyetine sahip değilse önemli takım olamaz. Bir takımın gücü ve zayıflığı topu kazandığı ve kaybettiği anda ne yaptığına bağlıdır. Topa sahip olarak pas yapmak tabii ki önemlidir. Ancak rakip sahada 3'üncü bölgede topa sahip olarak pas yapmak takımların kalitesini gösterir. Futbolda savunma ve hücum geçişlerini doğru yapan takımlar rakiplerine kesin üstünlük sağlayan takımlardır. Taner Taşkın hoca takımımızın teknik direktörüdür. Çalışkan, dürüst özellikle bu ligi iyi tanıyan, tecrübeli bir antrenördür. Bizim Taner hoca ile yaklaşık bir yıl pro lisans kursunda beraberliğimiz oldu. Biz kendisine her konuda yardımcı ve destek olmak, yaşanmışlıkları, tecrübelerimizi paylaşmak için buradayız. Şampiyonluk yolunda hep beraber hedefe ulaşacağımızı inancımız tamdır" ifadelerini kullandı.



Devre arasında yapılan transferler hakkında da bilgi veren Yücel Uyar, "Devre arasında Yılmaz, Abdulkadir, Aytaç, Onur, Bünyamin ve kaleci Nurullah'ı transfer ettik. Takımımıza güç katacak tecrübe ve yeteneğe sahip karakterli doğru kişileri transfer ettiğimizi düşünüyorum. Yılport Samsunspor'a şampiyonluk yolunda büyük katkı sağlayacaklardır. Daha önce belirttiğim gibi genç oyuncu yetişmemesinin sebebi futbol kulüplerinin altyapı tesis yetersizliği ve gerekli yatırımların yapılmaması öncelikli nedenlerden biridir. Ayrıca genç oyuncu yetiştirecek antrenörlerin seçimi oldukça önemlidir. Örneğin 4,5 milyon nüfusa sahip Hırvatistan, dünya kupasında final oynadı, 11 milyon nüfusa sahip Belçika, dünya sıralamasında 1 numara, 340 bin nüfusa sahip İzlanda'yı 9 maçta sadece 1 kez yenebildik. Ülkemiz 80 milyon nüfusa sahip ancak üretimde gerideyiz. Bizden daha küçük ülkeler doğru organizasyonlar ve çalışmalar yaptıkları için başarılı oluyorlar. Crosby'nun da dediği gibi, iyi şeyler yalnızca planlanırsa olur, kötü şeyler kendiliğinden olur. Onun için felsefemiz cesaret, tutku, takımdaşlık ve kalitedir" açıklamasında bulundu.

