Chinedu Obasi savaşı – Fotomaç – 14 Ocak 2019
14 Ocak 2019, Pazartesi
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Chinedu Obasi savaşı

ile Hatayspor, ’un sağ kanadı için rekabete girdi. 32 yaşındaki Nijeryalı yıldız, bir dönem ’daki performansıyla adından söz ettirmişti.

Hücum hattına takviye yapmak isteyen iki 1. Lig ekibi, transferde karşı karşıya geldi. Kampa getirdiği Henri Bienvenu'dan vazgeçen Hatayspor ve eski yıldızı Rydell Poepon'u gündemine alan , Nijeryalı 'nin transferi için yarışa başladı. İki kulübün 32 yaşındaki sağ kanatla temas kurduğu ve Obasi'nin 'ye gelmeye sıcak baktığı ifade edildi. Son olarak geçtiğimiz yılın Ağustos ayında ekibi 'la kısa süreli bir sözleşme imzalayan tecrübeli oyuncu, 10 maçta 4 gol attığı takımdan ayrılmıştı . 'da formasıyla 102 maçta 27 gol ve 16 asistlik performansıyla dikkat çeken Nijeryalı oyuncu, daha sonra 04'ün yolunu tutmuştu. İsveç'te AIK, 'de Shenzen ve 'de Bolton formaları da giyen Obasi, kariyerinde 232 karşılaşmada 69 gol ve 39 asistlik performans ortaya koydu.
  1. 14.1.2019
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