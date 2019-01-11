KULA SARIYER'DE



TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 2. sırada yer alan Sarıyer, Menemen Belediye'nin stoperi Mert Kula'yla 1.5 yıllık anlaşma sağladı. Ligin ilk yarısında 12 maçta 1 golle oynayan genç oyuncu, 2016-17'de de İstanbul ekibinde görev yapmıştı.



ORDU'YA YAKIN TAKİP



Altınordu, hazırlık maçında Konya'yı 1-0 yendi. Galibiyeti golü, 12'de Sefa Yılmaz kaydetti. Bazı yabancı takımların scout ekiplerinin, özellikle Altınordu'nun genç yeteneklerini izlemeye geldiği öğrenildi.



TRANSFER SÜRECEK



Ara transferde dört ismi renklerine bağlayan Gazişehir'de Mehmet Altıparmak, santrfor ve kanat oyuncusu da alarak noktayı koyacaklarını söyledi. Tecrübeli hoca ayrıca, Galatasaray'ın Hollandalı eski yıldızı Sneijder'in gündemde olmadığını ifade etti.



OĞUZ YILMAZ POLEMİĞİ



Denizlispor'da Yücel İldiz, 'Kulübün sorunlarından faydalanmak isteyenler var' diyen Balıkesir Teknik Direktörü Giray Bulak'a cevap verdi. İldiz, "Oğuz Yılmaz'ı kulübüyle bağlarını kopardıktan sonra aldık. Sanırım, olaylar kendisine Giray'a yanlış aksettiriliyor" dedi.



GÜNDEM ABDÜLKADİR



Adanaspor, Giresunspor'la yollarını ayırması beklenen Abdülkadir Kayalı'yı bitiriyor. Turuncu-beyazlı ekibin, 27 yaşındaki orta saha ile prensipte anlaştığı bildirildi. Tecrübeli oyuncu, ihtarname çekmesinin ardından eski yönetim tarafından kadro dışı bırakılmıştı.



IVANOV DA AYRILDI



Altay'da, Pedro'nun ardından Bulgar savunmacı İvan İvanov da sözleşmesini tek taraflı feshederek kulüpten ayrıldı. Siyah-beyazlı ekibin alacakları ödenmesine rağmen kampı terk eden 31 yaşındaki oyuncuyla ilgili yasal işlem başlatacağı belirtildi.



'BURADA MİSAFİRİZ'



Gençlerbirliği'nin tecrübeli ismi Bekir Yılmaz, 1. Lig'de misafir olduklarını dile getirdi. Geçen sene kaza yaşadıklarını belirten Yılmaz, "G.Birliği zaten bir Süper Lig kulübü. Hak ettiği yere çıkartmaya çalışıyoruz" dedi.



'BİLETİ ALACAĞIZ'



Hatayspor'un Brezilyalı orta sahası Tom, iddialı konuştu. 33 yaşındaki oyuncu, "İyi bir ilk yarı geçirdik. Kampımız da oldukça keyifli ilerliyor. Birlikte mücadele eder ve hocamızı da dinlersek inşallah Süper Lig biletini alacağız" ifadelerini kullandı.?