Giresunspor Zoro Cyriac'ı transfer etti
09 Ocak 2019, Çarşamba
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Giresunspor 'ı transfer etti

Giresunspor Zoro Cyriac'ı transfer etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, Gohi Bi'yi transfer etti.

Kulüp başkanı Sacit Ali Eren, yaptığı yazılı açıklamada, forvet oyuncusu Cyriac ile yıl sonuna kadar satın alma opsiyonlu anlaştıklarını bildirdi.

ekiplerinden 'da forma giyin futbolcu, ligde 6, kupada ise 1 maçta mücadele etti.

  1. 10.1.2019 00:56
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