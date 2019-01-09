Kulüp başkanı Sacit Ali Eren, yaptığı yazılı açıklamada, forvet oyuncusu Cyriac ile yıl sonuna kadar satın alma opsiyonlu anlaştıklarını bildirdi.

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da forma giyin futbolcu, ligde 6, kupada ise 1 maçta mücadele etti.