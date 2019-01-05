Denizlispor'da transfer çalışmaları
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, Balıkesirspor Baltok'ta forma giyen Oğuz Yılmaz ile 1,5 yıllığına anlaşmaya vardı.
Son olarak Balıkesirspor Baltok forması giyen stoper Oğuz Yılmaz ile prensip anlaşmasına varan Denizlispor yönetimi, resmi işlemlerin ardından oyuncu ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Takımından ayrılan 26 yaşındaki futbolcu ile Antalya'da sözleşme imzalandığı ve oyuncunun buradaki kampa katıldığı öğrenildi.
Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirterek, "İnşallah 'o sene bu sene' olacak. İyi bir gidişatımız var. Yeni transferlerle biraz daha güçlenip yolumuza devam edeceğiz. Artık hedefimiz Süper Lig'e çıkmak." ifadelerini kullandı.
- 5.1.2019 23:29
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Toplam 7
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65karabela fenerbahçeliyim ama inan başarılı olmanı çok istiyorum inşallah çok başarılı olursun çocuk
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Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi!
Toplam 3
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Konya KartaL bu adam çok penaltı yaptırıyor.
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Kafa Topu
Toplam 38
Yorum
ismsiz 7.000 kere 1. oldum
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