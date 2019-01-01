Spor Toto 1. Lig'den haberleri fotomac.com.tr olarak sizler için derledik.



ADANA DEMİR'DE GALİP GÜZEL GİTTİ

Yapacağı yeni transferlere yer açmak isteyen Adana Demirspor, takım içindeki temizliğe başladı. Akdeniz ekibi, Galip Güzel ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı. 31 yaşındaki tecrübeli orta saha bu sezon 1. Lig'de 16, Türkiye Kupası'nda 3 maçta mavi-lacivertli formaya giyerken 3 gol kaydetti. Galip'in başka takımlarla görüşüyor.



PAİXAO: TAKIM RUHUNU SAHAYA YANSITMALIYIZ

Altay'da attığı 12 golle takımın gol yükünü çeken forveti Paixao, sezonun ikinci yarısında daha çok gol atarak siyah-beyazlıları sıralamada yukarı çıkarmak istediğini söyledi. 34 yaşındaki forvet, "İlk yarıda bazı sıkıntılar yaşadık. Şanssız puan kayıplarımız oldu. İkinci yarıda takım ruhunu sahaya yansıtmalıyız" ifadelerini kullandı.



DENİZLİ'DE SÖZ HOCANIN

Sezonun ilk yarısını 2. tamamlayan Denizlispor'da söz hocanın... Potansiyali koruma istediklerini belirten Yücel İldiz, "Performansımızı devam ettirip hem bu seriyi koruyup hem de mümkün olduğunca puan toplayarak sezon sonunda ilk iki içinde olmak istiyoruz" dedi.



SAMSUNSPOR ONU İSTİYOR

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Samsunspor, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Kırmızı- beyazlılar, Keçiörengücü'nde bu sezon çıktığı 18 maçta 14 gol atan Taha Balcı'nın peşine düştü. Yönetim, 1 milyon TL isteyen Keçiörengücü ile pazarlıklara devam ediyor.



SANCAK: ARTIK YERE SAĞLAM BASACAĞIZ

İlk yarıyı 9. sırada tamamlayan Adana Demir'de başkan Murat Sancak, 2. devreye seri galibiyetlerle başlayıp yükselişe geçmek istediklerini bildirdi. Sancak, zorlu bir yarış olduğunu dile getirip "Sürprize açık bir ligde mücadele ediyoruz. Hedefimiz ilk ikide olmak ama ayaklarımızı yere sağlam basmamız gerek" ifadelerini kullandı.



BOLU MUSA'YI KİRALAYACAK

Konyaspor'un kiralık listesine koyduğu Musa Araz'a talip çıktı. Spor Toto 1. Lig'de ilk yarıda istediği performansı gösteremeyen Boluspor, 24 yaşındaki 10 numarayı kiralamak için harekete geçti. Bu sezon Konya'da hiç forma giyemeyen Musa'nın geçen sezon çıktığı 28 maçta gösterdiği performansla A Milli Takım'a kadar yükseleceği konuşuluyordu.