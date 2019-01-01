Spor Toto 1. Lig'den haberler – Fotomaç – 01 Ocak 2019
01 Ocak 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

1. Lig'den haberler

Spor Toto 1. Lig'den haberler

1. Lig'den haberleri fotomac.com.tr olarak sizler için derledik.

1. Lig'den haberleri fotomac.com.tr olarak sizler için derledik.

ADANA DEMİR'DE GALİP GÜZEL GİTTİ
Yapacağı yeni transferlere yer açmak isteyen Demirspor, takım içindeki temizliğe başladı. ekibi, Galip Güzel ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı. 31 yaşındaki tecrübeli orta saha bu sezon 1. Lig'de 16, 'nda 3 maçta mavi-lacivertli formaya giyerken 3 gol kaydetti. Galip'in başka takımlarla görüşüyor.

PAİXAO: TAKIM RUHUNU SAHAYA YANSITMALIYIZ
Altay'da attığı 12 golle takımın gol yükünü çeken forveti Paixao, sezonun ikinci yarısında daha çok gol atarak siyah-beyazlıları sıralamada yukarı çıkarmak istediğini söyledi. 34 yaşındaki forvet, "İlk yarıda bazı sıkıntılar yaşadık. Şanssız puan kayıplarımız oldu. İkinci yarıda takım ruhunu sahaya yansıtmalıyız" ifadelerini kullandı.

DENİZLİ'DE SÖZ HOCANIN
Sezonun ilk yarısını 2. tamamlayan Denizlispor'da söz hocanın... Potansiyali koruma istediklerini belirten , "Performansımızı devam ettirip hem bu seriyi koruyup hem de mümkün olduğunca puan toplayarak sezon sonunda ilk iki içinde olmak istiyoruz" dedi.

SAMSUNSPOR ONU İSTİYOR
2. Lig ekibi , çalışmalarını hızlandırdı. Kırmızı- beyazlılar, Keçiörengücü'nde bu sezon çıktığı 18 maçta 14 gol atan Taha Balcı'nın peşine düştü. Yönetim, 1 milyon TL isteyen Keçiörengücü ile pazarlıklara devam ediyor.

SANCAK: ARTIK YERE SAĞLAM BASACAĞIZ
İlk yarıyı 9. sırada tamamlayan 'de başkan Murat Sancak, 2. devreye seri galibiyetlerle başlayıp yükselişe geçmek istediklerini bildirdi. Sancak, zorlu bir yarış olduğunu dile getirip "Sürprize açık bir ligde mücadele ediyoruz. Hedefimiz ilk ikide olmak ama ayaklarımızı yere sağlam basmamız gerek" ifadelerini kullandı.

BOLU MUSA'YI KİRALAYACAK
Konyaspor'un kiralık listesine koyduğu Musa Araz'a talip çıktı. Spor Toto 1. Lig'de ilk yarıda istediği performansı gösteremeyen Boluspor, 24 yaşındaki 10 numarayı kiralamak için harekete geçti. Bu sezon 'da hiç forma giyemeyen Musa'nın geçen sezon çıktığı 28 maçta gösterdiği performansla A 'a kadar yükseleceği konuşuluyordu.

  1. 1.1.2019
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Spor Toto 1. Lig'den haberler haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN