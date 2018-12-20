İpi göğüsleriz
Gazişehir Başkanı Adil Sani Konukoğlu, ""Zaman zaman puan kayıplarımız olacak. Ama Allah'ın izniyle ligin sonunda ipi göğüsleyen iki takımdan birisi biz olacağız" diye konuştu.
Başka çare yok
1. Lig'de son 4 maçını kazanamayan Giresunspor'da Basın Sözcüsü Bahattin Kurt açıklama yaptı. Pazartesi günü deplasmanda Altınordu maçını kazanmaktan başka çareleri olmadığını söyleyen Kurt, "3 puanla devreye moralli gireceğiz hem de düşme hattından uzaklaşacağız" dedi.
Elazığ A.Ş olsun
Elazığspor Teknik Direktörü Orhan Kaynak, kulübün durumunu anlatarak, "Maça nasıl hazırlanıyoruz kimse bilmez. Çok kötü şartlarda uyuyoruz, uyanıyoruz. Öğlen ve akşam aynı yemeği yiyoruz" dedi. Kaynak, "Burası alınıp A.Ş yapılırsa holding gibi devam edebilir" önerisinde bulundu.
Kayyum istedi
Elazığ'da yönetim, mahkemeye kayyum ataması talebinde bulundu. Başkan İrfan Yumakgil, kulübün borç batağı nedeniyle zor günler yaşadığını, düzeltmek için çaba gösterdiklerini ancak sonuç alamadıklarını söyledi. İrfan Yumakgil, kulübün 45 milyon lira borcu olduğunu belirtti.
- 20.12.2018
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Fener dondurdu: 79-75
Toplam 2
Yorum
Neşet Dalbaş azim ,hırs,inanmışlık , takım ruhu mükemmel.Futbol takımına örnek olsun
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Fenerbahçe dibi gördü!
Toplam 3
Yorum
KrAlex PFFP kuralını boşver takımın en az 2 sene yapılanması lazım takıma 3-5 A kalite oyuncu ile takım ilk 5 e rahat girecektir..bu takım düşmez.
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Yarısını kazanamadı
Toplam 1
Yorum
team system Kasımpaşa maçında DİAGNE'nin golcülüğü yanında aldatmaya yönelik hareketlerine ve özellikle ceza sahası içinde sahte düşmelerine DİKKAT BJK
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