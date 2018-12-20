İpi göğüsleriz – Fotomaç – 20 Aralık 2018
20 Aralık 2018, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

İpi göğüsleriz

İpi göğüsleriz

Gazişehir Başkanı , ""Zaman zaman puan kayıplarımız olacak. Ama Allah'ın izniyle ligin sonunda ipi göğüsleyen iki takımdan birisi biz olacağız" diye konuştu.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir G.Antep'in Başkanı , başarılı olacaklarına inandıklarını ve inançlarından da en ufak bir şey kaybetmediklerini belirtti. Bu süreçte zaman zaman aksaklıkların olabileceğine işaret eden Konukoğlu, "Zaman zaman puan kayıplarımız olacak. Ama Allah'ın izniyle ligin sonunda ipi göğüsleyen iki takımdan birisi biz olacağız. Üçüncü takım da herkesin bildiği gibi Play- Off'tan gelecek ama biz Play-Off'a kalmadan bu işi bitirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Bu süreçte yönetim olarak yapılması gereken ne varsa hepsini yerine getireceklerini aktaran Konukoğlu, "Hiç kimsenin şüphesi olmasın. İnşallah ikinci devre çok daha farklı bir takımla beraber yolumuza devam edeceğiz. Tüm taraftarımızdan isteğim şu, lütfen maçlarda bizi yalnız bırakmayın. Takviye de olacak" dedi.

Başka çare yok
1. Lig'de son 4 maçını kazanamayan Giresunspor'da Basın Sözcüsü Bahattin Kurt açıklama yaptı. Pazartesi günü deplasmanda Altınordu maçını kazanmaktan başka çareleri olmadığını söyleyen Kurt, "3 puanla devreye moralli gireceğiz hem de düşme hattından uzaklaşacağız" dedi.

Elazığ A.Ş olsun
Elazığspor Teknik Direktörü Orhan Kaynak, kulübün durumunu anlatarak, "Maça nasıl hazırlanıyoruz kimse bilmez. Çok kötü şartlarda uyuyoruz, uyanıyoruz. Öğlen ve akşam aynı yemeği yiyoruz" dedi. Kaynak, "Burası alınıp A.Ş yapılırsa holding gibi devam edebilir" önerisinde bulundu.

Kayyum istedi
Elazığ'da yönetim, mahkemeye kayyum ataması talebinde bulundu. Başkan İrfan Yumakgil, kulübün borç batağı nedeniyle zor günler yaşadığını, düzeltmek için çaba gösterdiklerini ancak sonuç alamadıklarını söyledi. İrfan Yumakgil, kulübün 45 milyon lira borcu olduğunu belirtti.
  1. 20.12.2018
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İpi göğüsleriz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN