TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (11.12.18)
TFF 1.Lig ve 2.Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.
Düşme hattına yaklaşan Altay'da, bir grup taraftar oyunculara tepki gösterdi. Antrenmandan önce oyuncuları toplayan tribün liderinin, yaptığı konuşmada; "Kötü gidişin devam etmesi halinde bir dahaki sefere kazma saplarıyla geliriz. Aldığınız paranın hakkını verin. Sahada ruh görmek istiyoruz" sözleri şok etkisi yarattı. Taraftarlar açıklamanın ardından tesislerden ayrıldı.
ŞEHİT MÜDÜRE BAŞSAĞLIĞI
TFF, şehit edilen Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için taziye mesajı yayımladı. TFF Üst Klasman Temsilcisi de olan Verdi için, "Merhuma Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve Emniyet teşkilatına başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.
ÇOTANAK'TA ÜÇ KADRO DIŞI
Giresunspor'da, Aykut Demir'in ardından Muhammed Ildız, Abdulkadir Kayalı ve Fatih Atik de süresiz kadro dışı bırakıldı. Başkan Mustafa Bozbağ, "Tamamen kaos çıkartma olan bu harekete, 4 isim dışında kimse katılmamıştır" dedi.
KISA KISA... KISA KISA... KISA KISA...
Denizli, Teknik Direktörü Yücel İldiz, bu hafta eski takımı Karabükspor'la duygusal bir maça çıkacak. Tecrübeli çalıştırıcı, "Orada güzel günlerim geçti. Kazanmak istiyoruz" sözlerini sarf etti.
1. Lig'in 16'ıncı haftasındaki Gençlerbirliği-Gazişehir Gaziantep karşılaşmasının, Osmanlı Stadı'nda devam etmekte olan zemin çalışması nedeniyle Yeni Eskişehir Stadı'na alındığı bildirildi.
Son 6 haftanın 5'inde sahadan puansız ayrılan Boluspor'da Başkan Necip Çarıkçı, "2 kişiyi kadro dışı bıraktık. Böyle giderse, devre arasında bazı futbolcularla yollarımızı ayırabiliriz" diye konuştu.
- 12.12.2018
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Podolski'den Galatasaray taraftarına mesaj
Toplam 1
Yorum
yavuz m. bende seni seviyorum yavrum
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2. Ersun Yanal dönemi
Toplam 3
Yorum
optikciii Fernandao dahil aynı takım ve Aykut hoca ile devam edileydi şuan en fazla 2. sıradaydık.
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Ömer Sağıroğlu: “Trabzonspor’da duygular değişti”
Toplam 1
Yorum
baksoy İyi bir iki transferle bu takım iş yapar liderliği zorlar ? Gerisi alt yapı çözer ?
TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (11.12.18) haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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