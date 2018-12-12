Giresunspor’da Fenerbahçe maçı öncesi şok!

Aykut Demir'in toplantı davetine ise Abdulkadir Kayalı, Fatih Atik ve Muhammet Ildız'ın destek verdiği, toplantı esnasında konuşulanlardan rahatsız olan Muhammet Reis, Çağlar Birinci ve Ergin Keleş'in Aykut Demir'e karşı çıktıları ve toplantı esnasında tartışma çıktığı öğrenildi.



Çıkan tartışma sonucu Muhammet Reis, Çağlar Birinci ve Ergin Keleş'in, Aykut Demir, Fatih Atik, Abdülkadir Kayalı ve Muhammet İldiz'in üzerine yürüdükleri araya diğer oyuncuların girmesiyle yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmeden yatıştırıldığı bilgisine ulaşıldı.

Giresunspor yönetimi bu gelişmelerin ardından Aykut Demir, Fatih Atik, Abdülkadir Kayalı ve Muhammed İldiz'i süresiz olarak kadro dışı bıraktı.

Giresunspor Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ ise yaşananlar karşısında yaptığı değerlendirmede, "Giresunspor'u kaosa sürüklemeye çalışanlar derslerini alacaklar merak etmeyin" ifadelerini kullanmıştı.