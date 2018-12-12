Giresunspor’da Fenerbahçe maçı öncesi şok!
İddiaya göre, Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe ile oynayacakları rövanş maçı öncesi futbolcular kaptan Aykut Demir tarafından toplantı düzenledi.
Aykut Demir'in toplantı davetine ise Abdulkadir Kayalı, Fatih Atik ve Muhammet Ildız'ın destek verdiği, toplantı esnasında konuşulanlardan rahatsız olan Muhammet Reis, Çağlar Birinci ve Ergin Keleş'in Aykut Demir'e karşı çıktıları ve toplantı esnasında tartışma çıktığı öğrenildi.
Çıkan tartışma sonucu Muhammet Reis, Çağlar Birinci ve Ergin Keleş'in, Aykut Demir, Fatih Atik, Abdülkadir Kayalı ve Muhammet İldiz'in üzerine yürüdükleri araya diğer oyuncuların girmesiyle yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmeden yatıştırıldığı bilgisine ulaşıldı.
Giresunspor yönetimi bu gelişmelerin ardından Aykut Demir, Fatih Atik, Abdülkadir Kayalı ve Muhammed İldiz'i süresiz olarak kadro dışı bıraktı.
Giresunspor Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ ise yaşananlar karşısında yaptığı değerlendirmede, "Giresunspor'u kaosa sürüklemeye çalışanlar derslerini alacaklar merak etmeyin" ifadelerini kullanmıştı.
- 12.12.2018 17:03
- Güncelleme: 12.12.2018 17:28
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Ekuban'ın tapusu alınacak!
Toplam 2
Yorum
karalastikli kanon kesinlikle alınsın.Burak başakşehire atılsın karşılığında visca.Onur bjk atılsın karşılığında babel alınsın.Antony gs ye,eren bize.
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Toplam 1
Yorum
austin yine beklentiyi kendileri yükseltiyor altıüstü türkiye liginden bi forvet ve ortalama bir forvet bulunacak hepsi o.
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Toplam 3
Yorum
austin bu feghouli oynamazmı bu yoklukta dedik kaç maç yaralanılmadı şu adamdan nedeni de yok onyekurudan 1 milyon daha ii oyuncu
Giresunspor’da Fenerbahçe maçı öncesi şok! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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