Giresunspor’da yaşanan olayların perde arkasından Aykut Demir çıktı
12 Aralık 2018, Çarşamba
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Giresunspor’da maçı öncesi şok!

Giresunspor’da Fenerbahçe maçı öncesi şok!

İddiaya göre, ’nda ile oynayacakları rövanş maçı öncesi futbolcular kaptan tarafından toplantı düzenledi.

'in toplantı davetine ise Abdulkadir Kayalı, ve Muhammet Ildız'ın destek verdiği, toplantı esnasında konuşulanlardan rahatsız olan , ve 'in Aykut Demir'e karşı çıktıları ve toplantı esnasında tartışma çıktığı öğrenildi.

Çıkan tartışma sonucu Muhammet Reis, Çağlar Birinci ve Ergin Keleş'in, Aykut Demir, Fatih Atik, ve Muhammet İldiz'in üzerine yürüdükleri araya diğer oyuncuların girmesiyle yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmeden yatıştırıldığı bilgisine ulaşıldı.

Giresunspor yönetimi bu gelişmelerin ardından Aykut Demir, Fatih Atik, Abdülkadir Kayalı ve 'i süresiz olarak kadro dışı bıraktı.
Giresunspor Kulüp Başkanı ise yaşananlar karşısında yaptığı değerlendirmede, "Giresunspor'u kaosa sürüklemeye çalışanlar derslerini alacaklar merak etmeyin" ifadelerini kullanmıştı.

  1. 12.12.2018 17:03
  2. Güncelleme: 12.12.2018 17:28
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