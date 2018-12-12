İşte Ersun Yanalın çok konuşulacak kadrosu!

Fenerbahçe'de takımın başına geçmesine kesin gözüyle bakılan Ersun Yanal, sarı-lacivertlileri bu sistem ve 11 ile oynatmaya hazırlanıyor.
12 Aralık 2018 Çarşamba, 14:54:29
Güncelleme: 15:35:49
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Fenerbahçe'nin yeni hocası olmasına kesin gözüyle bakılan Ersun Yanal için taraftarlar anbean resmi açıklamayı bekliyor.
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Fenerbahçe tarihinin en kötü sezonunu geçirirken Ersun Yanal ismi bu kez gerçek oluyor.
Akhisarspor mağlubiyetinin ardından 10 Aralık 2018 Pazartesi günü yapılan görüşmenin ardından deneyimli teknik adamla anlaşma sağlandı.
Sarı lacivertli taraftarların ısrarla takımın başında görmek istediği Ersun Yanal'ın İstanbul'da olduğu ve akşam saatlerinde başkan Ali Koç ve yöneticilerle bir yalıda görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.
Peki Ersun Yanal gelince Fenerbahçe'nin mevcut kadroya göre muhtemel 11'i nasıl olacak? İşte o isimler...