Zirvede ses yok!

Spor Toto 1. Lig'de haftanın en kritik maçında ikinci Denizli, lider G.Birliği'ni ağırladı. 15 bin kapasiteli stadın tamamını dolduran taraftarlar, mücadele gücü yüksek bir karşılaşma seyretti. İlk atak 3. dakikada geldi ve Claro'nun kafa vuruşu dışarı gitti. 12'de Jailton'un şutunu Stackhowiak çeldi. 28'de Selçuk'un frikiği barajdan kornere gitti.



CLARO ÇİZGİDEN ÇIKARDI



İkincı 45'te de karşılıklı ataklar sürdü. 48'de Ziya'nın şutu kaleci Hakan'da kaldı. 74'te Sessegnon'un frikiği üst ağlara gitti. Ve maçın en kritik pozisyonu 79'da gerçekleşti. G.Birliği savunmasını çalımlayan Burak Çalık kaleciyi de geçerek çizgi üstündeki Claro ile başbaşa kaldı. Şutunu çeken Çalık, topu Claro'ya nişanlayarak inanılmaz bir gol harcadı.



HATAY BOLU'YU YAKTI



Spor Toto 1. Lig'de sezona iddialı başlayan Boluspor kötü gidişi durduramıyor. Lige bu sezon yükselen ve son maçta 5 puan toplayan Hatayspor, güçlü rakibini ikinci yarıda bulduğu gollerle yıktı. İlk devresi golsüz sonuçlanan karşılaşmanın 54. dakikasında Gökhan Karadeniz sahneye çıkarak ev sahibi Hatay'ı 1-0 öne geçirdi. 28 yaşındaki golcü, 65'te bir kez daha ağları havalandırarak 2-0 yaptı. Hatay bu galibiyetle son 4 maçta 8 puan alırken, Boluspor son 4 lig maçının hepsini kaybederek tepetaklak oldu.

ÜMRANİYE ÇİÇEK AÇTI



Hafta içinde teknik direktör İsmet Taşdemir'le yolları ayıran Ümraniyespor, ekonomik sorunlarla boğuşan Elazığspor'a acımadı. Geçen hafta ligde evinde Osmanlı'ya 1-0 yenilen hafta içinde 1461 Trabzon'u kupada 4-1 yenen Ümraniye, Elazığ'a karşı 28'de Tarık Tekdal'la 1-0 öne geçti. Elazığ 52'de Mehmet Yiğit'le 1-1'i buldu. Ümraniye 75'te Atabey Çiçek'in penaltı golüyle 2-1 yaptı. Ev sahibi ekip yardımcı antrenör Şenol Demir ile çıktığı maçı kazandı.