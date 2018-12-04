Spor Toto 1. Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren mücadelede Afjet Afyonspor, sahasında Eskişehirspor'u 2-1 yendi. 5 haftalık galibiyet özlemini dindiren mor-beyazlılar, puanını 15'e yükseltip düşme potasından çıktı. Maçın 8'inci dakikasında Ersel Aslıyürek attığı golle ev sahibi ekibi 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla bitti. 50'de gelişen Eskişehir atağında Fıratcan Üzüm, düzgün bir vuruşla skoru eşitledi. İki dakika sonra Türker'in ceza sahasına gönderdiği topu karşılayan Ersel, kendisinin ve takımının ikinci golünü attı: 2-1. Maçta başka gol olmayınca 3 puanı Afjet Afyon aldı.



Güller: Kritik bir galibiyet

AFJET Afyonspor Teknik Direktörü Serhat Güller, alt sıralardan kurtulma adına kritik bir galibiyete imza attıklarını belirterek, "Zor oldu ama kazandık. Kazandığımız için de sevinçliyiz. En azından rakiplerimiz ile olan puan farkını biraz açtık" ifadesini kullandı.



'Mağlubiyeti hak etmedik'

Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, Afyon karşısında şanssız bir yenilgi aldıklarını ifade edip, "Rakiple aramızdaki puan farkını açmama adına gelmiştik. Oyuna bakarsak, çok fazla mağlubiyeti hak edecek bir oyun oynamadığımızı düşünüyorum" dedi.



Lig, kupa fark etmez

Adana Demir'in hocası Vural, "Ligde kalan 20 maçta aynı ciddiyetle oynayacağız. Kupa maçlarını da en az lig kadar önemsiyoruz" dedi.

Adana Demirspor'in hocası Yılmaz Vural, 3-2 kazandıkları Boluspor maçı ve takımın genel durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Bolu gibi güçlü bir ekibi deplasmanda mağlup etmenin takım için üst düzey moral kaynağı olduğunu anlatan Vural, "Galibiyetle birlikte iyi bir ivme kazandık. Açık ara önde giden rakibimize 3 puan daha yaklaştık. Önümüzde birkaç maç daha var. Kalan 20 maçta daha ciddiyetle ve her gün üzerine bir şeyler koya koya gideceğiz. Bu gidişatı devam ettirerek, sezon sonunda üst lige çıkmak istiyoruz" dedi. Yarın Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir karşısına çıkacaklarını da hatırlatan Vural, "Kupa maçlarını da en az lig kadar önemsiyoruz. İki takım da çok kaliteli futbol oynuyor. Bol mücadele içeren çok keyifli bir maç bizi bekliyor" diye konuştu.



Gazişehir devamını getirecek

Kulüp başkanı Konukoğlu, Giresun zaferini değerlendirdi.

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında konuk olduğu Giresunspor'u 5-1 yenen Gazişehir Gaziantep'te galibiyet sevinci yaşanıyor. Kulüp Başkanı Adil Sani Konukoğlu, yaptığı açıklama da, takımın iyi yolda olduğunu ve güzel sonuçlar elde ettiğini dile getirdi. Giresun galibiyetinden dolayı teknik heyet ve futbolcuları kutlayan Konukoğlu, "Bunun devamını da getirmek istiyoruz" dedi.



Altınordu'nun hedefi 7 puan

Teknik patron Eroğlu; Adana, Bolu ve Giresun maçlarındaki rotayı çizdi.

Altay'ı deplasmanda 2-1 yenerek Play-Off hattına dayanan Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu kalan 3 maçta hedefini belirledi. Devre arasına kadar Adana, Boluspor (D) ve Giresunspor'la karşılaşacaklarını belirten tecrübeli teknik adam, "Bu 3 maçı da kazanmak istiyoruz. Ancak 7 puan alırsak ilk devreyi istediğimiz yerde bitirebiliriz. Biz sonradan açılan bir takımız. İkinci yarıda daha iyi performans göstereceğimize inanıyorum" diye konuştu. Ara transfer dönemine de değinen Eroğlu, "Elbette Ocak ayında transfer kolay olmuyor. İstenilen futbolcuları kulüpleri bırakmıyor. Doğru adımlar atacağız" dedi.



Giresun kongreye gidiyor

Giresunspor Başkanı Mustafa Bozbağ, Olağanüstü Genel Kurul'a gitmek için karar aldıklarını söyledi. Bozbağ, kongre öncesi kulübü yokuşa sürecek, farklı duruma sokacak bir izlenim alırsa kesinlikle tekrar aday olacağını belirtti.



Paixao kendine güveniyor

Attığı 11 golle 1. Lig gol krallığı yarışında ilk sırada olan Altaylı Marco Paixao, ligde hak etmedikleri bir noktada olduklarını kaydetti. Portekizli golcü, "Elimden geldiğince gol atarak bu takımı yukarılara taşımak istiyorum" dedi.



Denizli'nin gözü koltukta

1. Lig'de geçen hafta Balıkesirspor'den 1 puanla dönen Denizli gözünü liderliğe dikti. Bu hafta evinde lider G.Birliği ile karşılaşacak yeşil-siyahlılarda futbol şube sorumlusu Ali Fırat kalan 3 maçı da kazanıp devreyi ilk sırada bitireceklerini söyledi.



Altay evde yok

Altay, bu sezon taraftarı önünde istediği skorları elde edemedi. Siyah-beyazlılar topladığı 16 puanın 9'unu deplasmanlarda, 7'sini sahasında kazandı. Evinde 7 maça çıkan Altay, yalnız 2 galibiyet aldı, 14 puan kaybetti. İzmir ekibi, son olarak da Altınordu'ya sahasında 2-1 mağlup oldu. Teknik direktör Özden Töraydın 3 maçı en iyi şekilde tamamlayıp çıkışa geçeceklerini söyledi.



Elaziz: 1 Düzce: 1

TFF 3. Lig 2. Grup'un 15. haftasında Elaziz Belediyespor sahasında Düzcespor ile 1-1 kaldı. Düzce'nin 11'de Atilla ile attığı gole ev sahibi ekip 49'da Ali ile karşılık verdi. Maçta Elaziz'in bir topu da direkten döndü. Bu sonuçla Elaziz 16, Düzce ise 22 puana yükseldi.