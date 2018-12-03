Osmanlıspor altın buldu!
05 Mart 2019, Salı
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altın buldu!

Osmanlıspor altın buldu!

Başkent ekibi, deplasmanda ligin güçlü ekiplerinden ’u ’ın golüyle devirdi. Son üç müsabakada yedi puana ulaştı.

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında son 8 haftada yenilgi yüzü görmeyen evinde 'a boyun eğdi. Ligde 11. hafta bitiminde teknik direktör ile yolları ayırıp, Osman Özköylü'yü getiren Osmanlıspor; İstanbulspor'u 1-0 yenip, Elazığ ile 1-1 berabere kaldıktan sonra Ümraniye'yi de 1-0 devirmeyi başardı. İlk devresi 0-0 biten maçın 48. dakikasında Osmanlıspor'da fileleri sarsarak takımına 3 puanı getirdi.

  1. 3.12.2018
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