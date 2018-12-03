Osmanlıspor altın buldu!
Başkent ekibi, deplasmanda ligin güçlü ekiplerinden Ümraniyespor’u Hasan Kılıç’ın golüyle devirdi. Son üç müsabakada yedi puana ulaştı.
Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında son 8 haftada yenilgi yüzü görmeyen Ümraniyespor evinde Osmanlıspor'a boyun eğdi. Ligde 11. hafta bitiminde teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yolları ayırıp, Osman Özköylü'yü getiren Osmanlıspor; İstanbulspor'u 1-0 yenip, Elazığ ile 1-1 berabere kaldıktan sonra Ümraniye'yi de 1-0 devirmeyi başardı. İlk devresi 0-0 biten maçın 48. dakikasında Osmanlıspor'da Hasan Kılıç fileleri sarsarak takımına 3 puanı getirdi.
- 3.12.2018
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Fenerbahçe'den Roberto Soldado'ya yeni sözleşme
Toplam 2
Yorum
borego bu kafayla giderseniz önümüzdeki senede nal toplarsınız.35 lik soldado yokluktan oynuyor.Fenere iki tane zımba gibi genç forvet lazım..
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Fenerbahçe'de M. Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor
Toplam 1
Yorum
fb lı rasko baba bız ışımıze bakarız sırada başakşehır var fazla söze gerek yok okadar
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Uğurcan devleşti
Toplam 2
Yorum
baksoy İyi ki sen varsın kalede yoksa saatli bomba olan TOURE ve HOSSENİ ' ye karşı kaleyi cengaverce koruyorsun ? Kov onları önünden yoksa ne zama
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