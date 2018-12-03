Osmanlıspor altın buldu!

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında son 8 haftada yenilgi yüzü görmeyen Ümraniyespor evinde Osmanlıspor'a boyun eğdi. Ligde 11. hafta bitiminde teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yolları ayırıp, Osman Özköylü'yü getiren Osmanlıspor; İstanbulspor'u 1-0 yenip, Elazığ ile 1-1 berabere kaldıktan sonra Ümraniye'yi de 1-0 devirmeyi başardı. İlk devresi 0-0 biten maçın 48. dakikasında Osmanlıspor'da Hasan Kılıç fileleri sarsarak takımına 3 puanı getirdi.