Altay'da yasak şoku
Spor Toto 1'inci Lig'de evinde aldığı 3-0'lık Adana Demirspor galibiyetiyle milli maç arasına moralli giren Altay'a transfer yasağı geldi
Eski futbolculardan Mehmet Budak ve Fırat Sezer'e olan borçlar nedeniyle bir kez daha transferin önü kapandı. Siyah-beyazlıların devre arasında takviye yapabilmesi için yasağı kaldırması gerekiyor.
Kulüpten alınan bilgiye göre şu an için 239 bin TL tutarındaki borcun ara transfer döneminin gerçekleşeceği Ocak ayına kadar eklenecek yeni dosyalarla 500 bin TL'nin üzerine çıkacağı ifade edildi. Altay son yıllarda 3'üncü Lig ve 2'nci Lig'de de transfer yasağı sıkıntısı yaşamış ve transfer tahtasını açmak için eski oyuncularının alacaklarını ödemek zorunda kalmıştı.
- 14.11.2018 15:03
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Asla ihanet etmem
Toplam 5
Yorum
omerd asık surat neydi malatya maçında, her maç gol yiyoruz.
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Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe ve CAS cevabı
Toplam 4
Yorum
Ruhi Bjkliyim keşke Cengiz bizim başkan olsaydı. Şenol oyuncu parasını verin diyor yönetim borçlan oyuncu ala ala kulübün Çan’ını okudu
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Beşiktaş'ta yıldız isim kadro dışı bırakıldı!
Toplam 2
Yorum
Süreyya Oyuncu her türlü davranışı yapıyor para verme cezası cesareti gösterilmiyorsa olay çok vahim acile gereği ve soruşturulması
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