Altay'da yasak şoku
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    14 Kasım 2018, Çarşamba
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    'da yasak şoku

    Altay'da yasak şoku

    Spor Toto 1'inci Lig'de evinde aldığı 3-0'lık Adana Demirspor galibiyetiyle milli maç arasına moralli giren 'a yasağı geldi

    Eski futbolculardan Mehmet Budak ve Fırat Sezer'e olan borçlar nedeniyle bir kez daha transferin önü kapandı. Siyah-beyazlıların devre arasında takviye yapabilmesi için yasağı kaldırması gerekiyor.

    Kulüpten alınan bilgiye göre şu an için 239 bin tutarındaki borcun ara döneminin gerçekleşeceği Ocak ayına kadar eklenecek yeni dosyalarla 500 bin TL'nin üzerine çıkacağı ifade edildi. son yıllarda 3'üncü Lig ve 2'nci Lig'de de transfer yasağı sıkıntısı yaşamış ve transfer tahtasını açmak için eski oyuncularının alacaklarını ödemek zorunda kalmıştı.

    1. 14.11.2018 15:03
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