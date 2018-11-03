Helal Samsun – Fotomaç – 03 Kasım 2018
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    03 Kasım 2018, Cumartesi
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    Helal

    Helal Samsun
    'da futbolcular, lösemi tedavisi gören çocuklara destek olmak için aldıkları bebek bezlerini Lösemili ve Kan Hastalıklı Çocuklar Derneğine (LÖSAM) bağışladı. Yardımcı antrenör Cenk İşler, "Üzerimize ne görev düşüyorsa yapmaya hazırız" dedi.
    1. 3.11.2018
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