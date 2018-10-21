İstanbulspor, sahasında Giresunspor'u 3-1 yendi – Fotomaç – 21 Ekim 2018
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    21 Ekim 2018, Pazar
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    İstanbulspor, sahasında Giresunspor'u 3-1 yendi

    İstanbulspor, sahasında Giresunspor'u 3-1 yendi

    1. Lig'in 9. haftasında İstanbulspor, sahasında Giresunspor'u 3-1 yendi.

    Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

    Hakemler: Mustafa Aydın, Ahmet Şimşek, Ali Tuna

    İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Akaminko, Arif Morkaya, Wellington, Tuncer Duhan Aksu, , Cajic, Bauque (Dk. 84 ), Barış Örücü (Dk. 46 Muhsin Yıldırım), , İbrahim (Dk. 59 İbrahim Yılmaz)

    Giresunspor: Kayacan Erdoğan, Kuru, Aykut Demir (Dk. 41 Savaş Polat), , , Kürşad Sürmeli (Dk. 60 Landel), Husmani, Kağan Miray Bağış (Dk. 74 Muhammed Ildiz), Muhammet Reis, Adama Ba, Dauda

    Goller: Dk. 19 Dauda (Penaltıdan) (Giresunspor), Dk. 60 Ferhat Görgülü (Kendi kalesine), Dk. 64 İbrahim Yılmaz, Dk. 80 Ali Dere (İstanbulspor)

    Sarı kartlar: Dk. 52 Hüsamettin Tut, Dk. 75 Ferhat Görgülü, Dk. 90 Uğur Arslan Kuru (Giresunspor), Dk. 67 Onur Ergün (İstanbulspor)

    1. 21.10.2018 21:44
    2. Güncelleme: 21.10.2018 21:44
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