İstanbulspor, sahasında Giresunspor'u 3-1 yendi
Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında İstanbulspor, sahasında Giresunspor'u 3-1 yendi.
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Mustafa Aydın, Ahmet Şimşek, Ali Tuna
İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Akaminko, Arif Morkaya, Wellington, Tuncer Duhan Aksu, Onur Ergün, Cajic, Bauque (Dk. 84 Murat Duruer), Barış Örücü (Dk. 46 Muhsin Yıldırım), Ali Dere, İbrahim Halil Çolak (Dk. 59 İbrahim Yılmaz)
Giresunspor: Kayacan Erdoğan, Uğur Arslan Kuru, Aykut Demir (Dk. 41 Savaş Polat), Ferhat Görgülü, Hüsamettin Tut, Kürşad Sürmeli (Dk. 60 Landel), Husmani, Kağan Miray Bağış (Dk. 74 Muhammed Ildiz), Muhammet Reis, Adama Ba, Dauda
Goller: Dk. 19 Dauda (Penaltıdan) (Giresunspor), Dk. 60 Ferhat Görgülü (Kendi kalesine), Dk. 64 İbrahim Yılmaz, Dk. 80 Ali Dere (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Dk. 52 Hüsamettin Tut, Dk. 75 Ferhat Görgülü, Dk. 90 Uğur Arslan Kuru (Giresunspor), Dk. 67 Onur Ergün (İstanbulspor)
- 21.10.2018 21:44
- Güncelleme: 21.10.2018 21:44
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Rizespor - Konyaspor: 1-1
Toplam 1
Yorum
Kontra Rize kazansa iyiydi. fb yıllar sonra hak ettiği sırada olurdu ne güzel...
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Kimlik bunalımı
Toplam 2
Yorum
Adil Beter olun
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Ali Koç, Sivas'tan da mutsuz ayrıldı
Toplam 5
Yorum
3 ay da baydiniz Aziz Yıldırım olmak kim siz kim Fenerbahçe için 20 yılda en kötü belkide 3 cü olmuştur adam küme düşmeye oynuyor koca takım hala vız vız vız
İstanbulspor, sahasında Giresunspor'u 3-1 yendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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