Boluspor, deplasmanda Balıkesirspor Baltok'u 1-0 yendi – Fotomaç – 20 Ekim 2018
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    20 Ekim 2018, Cumartesi
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    , deplasmanda Baltok'u 1-0 yendi

    Boluspor, deplasmanda Balıkesirspor Baltok'u 1-0 yendi

    1. Lig'in 9. haftasında , deplasmanda Baltok'u 1-0 yendi.

    Stat: Balıkesir Atatürk

    Hakemler: Emre Malok, Kemal Mavi, Murat Altan

    Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Nizamettin Çalışkan (Dk. 87 Beleck), Doğan, Furkan Çil, , Sedat Şahintürk, Okan Alkan, , Otoo (Dk. 87 Cumali Bişi), Glumac, Bülent Cevahir

    Boluspor: Gökhan Değirmenci, Berkay Tolga Dabanlı, İsmail Haktan Odabaşı (Dk. 61 Melih Okutan), Akabueze (Dk. 89 Burak Asan), İshak Çakmak, Etoundi, , Ufuk Budak, Dimov, Yusuf Emre Gültekin, Mustafa Durak (Dk. 61 Guido Koçer)

    Gol: Dk. 84 Guido Koçer ()

    Kırmızı kart: Dk. 90+4 Abdulkadir Özgen ( Baltok)

    Sarı kart: Vukovic (Maç bitiminde) (Balıkesirspor Baltok)

    1. 20.10.2018 22:02
    2. Güncelleme: 20.10.2018 22:02
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