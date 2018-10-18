Şovun adı Samsun
Zirve mücadelesi veren kırmızı-beyazlılar, Bodrum’u 2 golle yıktı. Taner Taşkın’ın öğrencileri, tam 5 maçlık galibiyet serisi yakaladı
Sezonun flaş takımı Samsun, Bodrum'da 3 puanı kaptı. Maça hızlı başlayan Karadeniz ekibi, 2 golle zafere uzandı. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan kırmızı-beyazlılar, 10'da Oğuz'un golüyle öne geçti. İlk yarı bu sonuçla tamamlanırken, konuk takım ikinci 45'e hızlı başladı. Samsun 50'de Samet'le farkı 2'ye çıkardı. 2 maçlık galibiyet serisinin ardından taraftarı önünde Samsun'a boyun eğen Bodrum, 15 puanda kaldı. 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan Samsun ise puanını 19'a çıkardı ve lider Sarıyer'in ardından 2.'likteki yerini korudu.
TAŞKIN:&NBSP; DAHA İYİ OLMALIYIZ
Samsun Teknik Direktörü Taner Taşkın, öğrencilerine mesaj yolladı. Galibiyeti hak ettiklerini belirterek sözlerine başlayan Taşkın, "Galibiyet serisini sürdürmek önemli. Ancak ayaklarımız yere sağlam basmalı" diye konuştu.
- 18.10.2018
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Almanya'da kötü gidişat sürüyor
Toplam 2
Yorum
LÖW VE FENER löw feneri canlandırır ve uçurur acilen taze kan lazım futbolcular cocu istemiyorlar
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Taraftarlar kaçıyor
Toplam 7
Yorum
levo şenol hoca gider yeni bi hoca ve göze hoş gelen futbol ie birlikde heyecan gelir camiaya taraftar akın eder trubune..sorun saçma futbolda
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Brahimi’de bir adım önde
Toplam 2
Yorum
savaşan kartal umarım alabilirler love gönderilir yerine de aboubakar ve cenk tosun gökhan gönül'e de alternatif olarak kaan ayhan olursa harika olur.
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