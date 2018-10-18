Sezonun flaş takımı Samsun, Bodrum'da 3 puanı kaptı. Maça hızlı başlayan Karadeniz ekibi, 2 golle zafere uzandı. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan kırmızı-beyazlılar, 10'da Oğuz'un golüyle öne geçti. İlk yarı bu sonuçla tamamlanırken, konuk takım ikinci 45'e hızlı başladı. Samsun 50'de Samet'le farkı 2'ye çıkardı. 2 maçlık galibiyet serisinin ardından taraftarı önünde Samsun'a boyun eğen Bodrum, 15 puanda kaldı. 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan Samsun ise puanını 19'a çıkardı ve lider Sarıyer'in ardından 2.'likteki yerini korudu.



TAŞKIN:&NBSP; DAHA İYİ OLMALIYIZ

Samsun Teknik Direktörü Taner Taşkın, öğrencilerine mesaj yolladı. Galibiyeti hak ettiklerini belirterek sözlerine başlayan Taşkın, "Galibiyet serisini sürdürmek önemli. Ancak ayaklarımız yere sağlam basmalı" diye konuştu.