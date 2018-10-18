Şovun adı Samsun – Fotomaç – 18 Ekim 2018
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HEPSİ
    18 Ekim 2018, Perşembe
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    Şovun adı

    Şovun adı <a href="/index/samsun?id=a19f3c26-7e09-41d8-bd18-65912eaa4ac4" class="" rel="tag">Samsun</a>

    Zirve mücadelesi veren kırmızı-beyazlılar, ’u 2 golle yıktı. ’ın öğrencileri, tam 5 maçlık galibiyet serisi yakaladı

    Sezonun flaş takımı , 'da 3 puanı kaptı. Maça hızlı başlayan ekibi, 2 golle zafere uzandı. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan kırmızı-beyazlılar, 10'da Oğuz'un golüyle öne geçti. İlk yarı bu sonuçla tamamlanırken, konuk takım ikinci 45'e hızlı başladı. 50'de Samet'le farkı 2'ye çıkardı. 2 maçlık galibiyet serisinin ardından taraftarı önünde Samsun'a boyun eğen , 15 puanda kaldı. 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan Samsun ise puanını 19'a çıkardı ve lider Sarıyer'in ardından 2.'likteki yerini korudu.

    TAŞKIN:&NBSP; DAHA İYİ OLMALIYIZ
    Samsun Teknik Direktörü , öğrencilerine mesaj yolladı. Galibiyeti hak ettiklerini belirterek sözlerine başlayan Taşkın, "Galibiyet serisini sürdürmek önemli. Ancak ayaklarımız yere sağlam basmalı" diye konuştu.

    1. 18.10.2018
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