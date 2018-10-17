Gençler’in gözü yüksekte! – Fotomaç – 17 Ekim 2018
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HEPSİ
    17 Ekim 2018, Çarşamba
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    Gençler’in gözü yüksekte!

    Gençler’in gözü yüksekte!
    Bu sezon rakiplerinin kabusu olan için varsa yoksa ... Takımın tecrübeli ismi , karşısında da galibiyet serisini sürdürmek istediklerini belirtip, "Alabileceğimiz en yüksek puanla ligi zirvede bitirip, tekrar hak ettiğimiz yere dönmek istiyoruz" sözlerini sarfetti.
    1. 17.10.2018
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