Kardemir Karabükspor'da Altay maçı hazırlıkları başladı
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, 21 Ekim Pazar günü sahasında karşılaşacağı Altay maçının hazırlıklarına başladı.
Çamlık Tesisleri'nde teknik direktör Levent Açıkgöz yönetiminde yapılan antrenmanda koşu, kondisyon ve top kapma çalışması yapıldı.
Antrenmana izinli olan Furkan Kaçar, Yusuf Akbulut ve Ahmet Karadayı ile sakatlıkları bulunan Berkay Yılmaz ve Emre Eser katılmadı.
Teknik direktör Açıkgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, UEFA Uluslar Ligi maçları için lige verilen arayı iyi değerlendirmek istediklerini söyledi.
Aranın ardından Altay ile önemli bir karşılaşma yapacaklarını ifade eden Açıkgöz, "Oyuncularımızı iyi bir şekilde hazırlamak istiyoruz. Bu ara bizim için çok önemli. Oyuncularımız genç olmalarına rağmen çok iyi mücadele ortaya koyuyorlar. Altay maçında da yüreklerini ortaya koyarak mücadele edecekler. Altay maçına tüm taraftarlarımızı da bekliyoruz." diye konuştu.
- 9.10.2018 19:12
- Güncelleme: 9.10.2018 19:13
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Toplam 14
Yorum
metinn birde eski 2.bsk olacak senin gib GS li olmaz olsun kina yakarsin men edilsekde som agzililar kapansa ne olacak dunyanin sonumu yuuuuh
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Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı!
Toplam 2
Yorum
tayfunla olmaz hic gerek yok bence takimi stutgart son sirada küme düsmeye oynuyor, oda kovuldu zaten bize adam gibi teknik direktör lazim tecrübeli olmali
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Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı!
Toplam 2
Yorum
LEVENT BÖYLE BİRŞEY YAPARLARSA YÖNETİM KENDİNİ BİTİRİR NET
Kardemir Karabükspor'da Altay maçı hazırlıkları başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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