Kardemir Karabükspor'da Altay maçı hazırlıkları başladı – Fotomaç – 09 Ekim 2018
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    09 Ekim 2018, Salı
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    'da Altay maçı hazırlıkları başladı

    Kardemir Karabükspor'da Altay maçı hazırlıkları başladı

    1. Lig ekiplerinden , 21 Ekim Pazar günü sahasında karşılaşacağı Altay maçının hazırlıklarına başladı.

    Çamlık Tesisleri'nde Levent Açıkgöz yönetiminde yapılan antrenmanda koşu, kondisyon ve top kapma çalışması yapıldı.

    Antrenmana izinli olan Furkan Kaçar, Yusuf Akbulut ve Ahmet Karadayı ile sakatlıkları bulunan Berkay Yılmaz ve Emre Eser katılmadı.

    Teknik direktör Açıkgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uluslar Ligi maçları için lige verilen arayı iyi değerlendirmek istediklerini söyledi.

    Aranın ardından Altay ile önemli bir karşılaşma yapacaklarını ifade eden Açıkgöz, "Oyuncularımızı iyi bir şekilde hazırlamak istiyoruz. Bu ara bizim için çok önemli. Oyuncularımız genç olmalarına rağmen çok iyi mücadele ortaya koyuyorlar. Altay maçında da yüreklerini ortaya koyarak mücadele edecekler. Altay maçına tüm taraftarlarımızı da bekliyoruz." diye konuştu.

    1. 9.10.2018 19:12
    2. Güncelleme: 9.10.2018 19:13
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